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    ‘Yüzüne de söyledim Hollande bir pislikti’

    Esma ÇAKIR / ROMA, DHA
    30 Temmuz 2017 - 10:15Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 10:15

    Fransız oyuncu Gerard Depardieu, Cannes Film Festivali’ni eleştirirken, festivale davet edilen ABD’li yönetmen ve senaristlerin aptal olduğunu, Belçikalıların uyuttuğunu, ancak Türkiye ile Çin’den ilginç filmler geldiğini söyledi.

    İTALYA’da yayımlanan Corriere della Sera gazetesine konuşan Gerard Depardieu, bu yıl 74’üncüsü düzenlenecek Venedik Film Festivali’nin yaklaşmakta olduğunu hatırlatan muhabirin “Festivaller, sinemaya ne kadar katkı sağlıyor?” sorusuna şu yanıtı verdi:
    “Venedik ve Berlin film festivalleri Cannes’dan daha çok katkı veriyor. Cannes, bir mücevherler vitrini ve moda podyumu haline dönüştü. Bir de oraya sürekli aynı yönetmenleri, senaristleri falan davet ediyorlar; Belçikalılar seni uyutuyor, ABD’li olanlar ise aptal. Ancak Türkiye ve Çin’den hala ilginç filmler geliyor.”

    SİNEMA DEKOR HALİNE GELDİ
    Artık sinemanın marjinal bir sanat haline geldiğini savunan Depardieu, “Aynen kimsenin artık okumadığı, bir dekorasyon olarak kütüphaneye konmuş bir roman gibi. Kimse artık sinemaya gitmiyor” dedi.

    ‘HAYAL KIRIKLIĞI GİBİ GÖRÜNÜYOR’
    Fransa’nın mayıs ayında göreve seçilen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, sığınmacı krizine ilişkin İtalya’yı dışlayarak, Libya ile masaya oturmasını da eleştiren Depardieu, “Onun yaptıkları hayal kırıklığı gibi görünüyor. Hollande ise bir pislikti. Bunu söylemekten utanmıyorum çünkü onun yüzüne de söyledim. Siz ve bu terk edilmiş insanlar (sığınmacılar) için üzgünüm. Bu kötü bir komedi, Brüksel’deki milletvekilleri ne yapıyor?” diye konuştu.
    Depardieu, Fransa’da çıkan zenginlere yönelik vergilendirme yasasına tepki amacıyla 2013 yılında; François Hollande’ın cumhurbaşkanlığı döneminde Rus vatandaşlığına geçmişti.

    Etiketler: Gerard Depardieu , Cannes Film Festivali , Fransız
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