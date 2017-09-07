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    Yüzü maskeli iki kişi polislere ateş açtı

    İHA
    07.09.2017 - 00:56 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 01:08

    Adana’da cezaevi firarisi yüzü maskeli biri kişi ve yanında bulunan arkadaşı sokakta gördüğü polislere ateş açarken, polis bir şahsı vurdu. Vurulan şahıs mahalledeki bir eve sığınırken, özel harekat polisleri eve operasyon düzenleyerek şahsı etkisiz hale getirdi. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

    Olay, Seyhan İlçesi Fatih Mahallesi 73003 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzü maskeli iki kişinin elinde av tüfeğiyle ile dolaştığı ihbarı geldi. Bunun üzerine polis ekipleri Fatih Mahallesi'nde araştırmaya başladı.

    Yüzü maskeli iki kişi polislere ateş açtı

    Polisi fark eden 27 yaşındaki cezaevi firarisi Mustafa Akgün ve ismi öğrenilmeyen bir kişi av tüfeğiyle ateş açmaya başladı.

    ÇATIŞMA ÇIKTI

    Polis kendilerine ateş açanlara karşılık verdi, cezaevi firarisi olan Mustafa Akgün vurulurken, diğer kişi hızla olay yerinden ayrıldı. Akgün, mahallede bulunan bir evinin içine sığındı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda Terörle Mücadele (TEM) ve Özel Hareket ekipleri gönderildi.

    Yüzü maskeli iki kişi polislere ateş açtı

    TEM ve Özel Harekat polisleri şahsı sığındığı evde kıskıvrak yakaladı. Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız şahsın sığındığı evde ve mahallede incelemelerde bulundu. Mustafa Akgün tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan diğer şahsı yakalama çalışmaları başlattı.

    Yüzü maskeli iki kişi polislere ateş açtı

    Etiketler: adana , polis , saldırı
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