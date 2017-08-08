Yüzmek için koya giden tatilciler kabusu yaşadı...

Güzelcehisar sahilinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Kızılağaç mevkisindeki koya dün tekneyle giden ve gün boyu yüzen 3 aileden 9 kişi akşam saatlerinde dalgaların yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı.

Sahile dönemeyen grup, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü’nden yardım istedi. AFAD ekipleri karadan, Güzelcehisar sahilindeki cankurtaranlar ile Amasra Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri de denizden kurtarma çalışması başlattı.

Ancak dalgalar ve bölgedeki sarp kayalıklar nedeniyle koya ulaşılamadı. AFAD ekipleri koyda mahsur kişilere ateş yakmaları için kayalıklardan çakmak ile birlikte süt, ekmek, su attı. Mahsur kalan 9 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken havanın kararması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına bu sabah devam edilmek üzere son verildi.

JET SKİ İLE KURTARILDILAR

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Komutanlığı, İl Özel İdare ve AFAD ekipleri, koyda mahsur kalanları kurtarmak için bu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışma başlattı. Botlarla Kızılağaç Mevkii’ndeki koya yaklaşan ekipler, İl Özel İdaresi’ne ait jet- ski ile koyda geceyi ateş yakarak geçiren 9 kişiyi tek tek alıp Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Komutanlığı’na ait ’TCSG-22’ botuna çıkardı.

Can yeleği verilen tatilcilerin tümü kısa sürede güvenle bota alındı. Grup içinde bulunan 2 çocuğa Sahil Güvenlik ekipleri botta çubuk kraker ikram etti. Tatilciler, daha sonra botla Bartın Limanı’ndan karaya çıkarıldı.

Burada 112 Acil ekiplerinin yaptığı kontrolde 9 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Tatilciler, daha sonra ifadeleri alınmak ve diğer işlemler için karakola götürüldü.