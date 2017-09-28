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“Yüz”leşmeye hazır olun

Engin Hepileri, BluTV’de yayınlanan “7YÜZ” adlı projede rol alan oyunculardan. Bu akşam ekrana gelecek “Prosedür” adlı bölümle izleyiciyle buluşacak olan Hepileri, “Yüzleşmeye hazır olun” diyor.

Hürriyet Haber
28.09.2017 - 15:02

◊ Yeni projeniz hayırlı olsun. “7YÜZ” ile ilk defa bir dijital platformda yer alıyorsunuz, düşünceleriniz neler?
- Çok teşekkür ederim. Dijital platform her zaman ilgimi çeken bir mecra oldu. Uluslararası dizileri takip etmeyi seviyorum. Gerek çekim teknikleri gerek senaryo farklılıkları ve en önemlisi oyuncu performansları ile ufkumu açan bir alan. Ülkemizde de gelişmesi ve kaliteli yapımlarla kendine yer bulması çok sevindirici.

◊ Senaryo elinize ilk geçtiğinde ne hissetiniz?
- Beni çok heyecanlandırdı. Yazım biçimi, 50 dakika içerisinde hikayeyi bir yerden alıp hiç beklemediğiniz bir yere götürmesi çok etkiliydi. Ustalıkla kurulmuş bir konu, kaliteli bir biçimde karakterlere dönüştürülmüştü. Hele bir de Melisa (Sözen) gibi yetenekli bir oyuncu ile çalışacağım haberi bütün bunları benim için daha da heyecanlı hale getirdi.

◊ Sizin yer aldığınız bölüm olan “Prosedür” bu akşam yayına giriyor. İpuçları alabilir miyiz?
- “7YÜZ” çarpıcı bir proje. Yüzleşme konusu altında insanın kendinden bile sakladığı konuları ele alıyor. Bitmiş bir aşkın altındaki soruları, sorunları incelikle işleyen bir bölüm “Prosedür”. Hayatın akışından memnun olan ve olmayan arasındaki incecik çizgiyi keyifli, yüksek tempoda işleyen sahnelerle dolu...

İNTERNET DİZİLERİ DAHA CESUR VE SERT

◊ İnternet dizileri izleyiciye neler sağlayacak?
- Özgürlük tabii ki... Düşünün ki hayatın içinde tanık olduğumuz ya da işittiğimiz pek çok konuyu TV dizilerinde göremiyoruz. Peki bu konular, duygular yaşanmıyor mu? Bizi etkilemiyor mu? Elbette etkiliyor, hem de fazlasıyla... İşte internet dizileri bu konulara daha cesur ve sert bir şekilde yaklaşabiliyor. Yeni bakış açıları getiriyor. Bize, bizi daha samimi bir yerden anlatabiliyor. Toplumsal belleğimiz için de önemli olduğunu düşünüyorum. Televizyonun alamadığı sorumluluğu da alıyor.

◊ Dijital platformların oyuncu açısından artıları neler sizce?
- Hep söylüyoruz. Sağlıksız ve uzun set saatleri sektörün en büyük sıkıntısı. Biz bu sette böyle bir şey yaşamadık. Günde en fazla 12 saat çalıştık, hem de yeterli yemek ve dinlenme molaları ile birlikte. Dolayısıyla herkesin yüzü gülüyordu sette. Bir başka değerli tarafı da senaryonun setten 1 ay önce elime gelmesiydi. Hikayenin nerede başlayıp nerede biteceği belliydi. Aynı bir sinema filmi gibi ince ince çalışmaya, prova yapmaya fırsat veren bir zaman sağlandı bize. Çekimlere girdiğimizde hepimiz hazırdık.

◊ Siz diğer dijital projeleri takip ediyor muydunuz?
- Elbette. Takip ettiğim dünya çapında diziler var.
Her biri “biz neden böyle işler yapmıyoruz” dedirtecek kalitede. Şimdi bizim de elimizde bir şans var. İyi kullanmak lazım.

“Yüz”leşmeye hazır olun

İSTEKLERİM BİTMEYECEK

◊ Teknolojinin hayatımıza bu kadar dahil olması size ürkütücü geliyor mu?
- Bu teknolojiyi nasıl kullandığınıza bağlı. Aynı insan gibi, teknolojinin de iyi ve kötü yanları var. Eğer teknolojiye de gereğinden fazla yer ve değer verirsek tabii ki ürkütücü olacaktır.

◊ Mesleğinizle ilgili içinizde kalan bir şey var mı?
- Mesleğini bir yaşam biçimine dönüştürmüş biri olarak her zaman yapmak istediğim şeyler olacak. Hayatımda da yapmak istediklerim hiç bitmedi, bitmeyecek. Oyunculuk da, insanlık var oldukça yaşayacak.

◊ BluTV ve “7YÜZ” izleyicilerine neler söylemek istersiniz?
- “Yüz”leşmeye hazır olsunlar. Kaliteli senaryolar, kaliteli yönetmenlerin ellerinden geçerek başarılı oyunculara emanet edildi bu projede. Etkilenecek ve sadece izlemekle kalmayacaksınız!

BİRİCİK EŞİM VAZGEÇİLMEZİM

 ◊ Vazgeçilmezleriniz nelerdir?
- Tiyatro benim kendi sözümü söylediğim alanım. Bu meslekten vazgeçemem.
Ve tabii ki iç huzuruma ulaştığım ailem, evim ve biricik eşim Beyza hepsinden de öte tek vazgeçilmezim.
 

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Etiketler: engin hepileri , 7Yüz , blue tv
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