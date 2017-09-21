Yüzleşme zamanı

* Uzun süredir ekranda yoktunuz, öncelikle yeni projeniz “7Yüz” hayırlı uğurlu olsun diyelim...

- Teşekkür ederim. Ciddi bir süredir ekrana mesafeliyim. Ama tiyatroda başköşede yürüyorum. İki oyunda oynuyorum; “Alevli Günler” ve “Bezirgân”. Sunuculuğa da devam ediyorum. Şimdi de “7Yüz” projesinin ilk adımı olan “Büyük Günahlar”da rol alıyorum. Kısacası artık ortalıktayım.



* “7Yüz” ekibine dahil olmanızda en büyük etken nedir?

- Birkaç etken var. Önce harika bir senaryoyla karşılaştım sonra özlenecek kadar iyi ve kaliteli bir ekip olan BirFilm ile tanıştım. Yönetmen Tunç Şahin, yapımcı Aslı Filiz ve BluTV’nin gencecik kadrosu yepyeni bir heyecan kattı aktörlüğüme. İşte böyle birden fazla güzellik bir arada karşıma çıkınca “tamam varım” dedim.



* “7Yüz” Türkiye’de internet için çekilmiş özel içeriklerden biri. İnternet televizyonculuğu sizce neleri değiştirecek?

- İnternet televizyonculuğunu hem sektörel gelecek hem de üretim kalitesi açısından çok kıymetli sayıyorum. Mesela “7Yüz” projesi son yıllarda tanıklık ettiğim en derinlikli çalışma. Sırf bunun için bile kayda değer bir alan internet TV’si. Zaten gördüğüm kadarıyla bu yeni alanı yönetenler gençler. Onların estetik algısı ve yeni dünya dokunuşları çok hoşuma gidiyor. İnternet televizyonculuğu özellikle sanatsal üretimi çok olumlu etkileyecek.









“7YÜZ” ÇOK KIYMETLİ BİR İŞ



* Bir TV kanalında yapılan bir diziyi büyük bir kitle izliyor. Ama internet dizileri daha sınırlı bir kitleye ulaşıyor, sizin dijital platformlara bakış açınız nedir?

- Elbette alıştığımız açık kanal TV işleri de yapacağız, yapılacak. Yine milyonlarca insanın evine konuk olacağız ama dijital platformlar da kendine özgü içerikleri ve hedef kitleleriyle büyüyecek. Birbirine tam anlamıyla dost iki mecra haline dönüştüklerinde tadına doyum olmayacak.



* İzleyicinin dijital platformlara ilgisinin arttığını göz önüne alırsak bu projede yer almak sizin özellikle tercih ettiğiniz bir durum muydu?

- Dijital platformlarda genç bir kitle var ve o kitlenin çoğu “biz sizinle büyüdük Cem Bey” kıvamında cümlelerle dokunuyor bana. Bu açıdan bakınca heyecan verici bir buluşma benim için. Aynı zamanda o genç kitle benim 38 yıl önce çektiğim “Yusuf ile Kenan”ı da görüyor dijital ortamda. Onlarca film, yüzlerce bölüm dizi derken yolun bir yerinde yakalıyor ve seninle devam ediyor. “7Yüz” tercihimde elbette bu buluşma duygusunun da katkısı var.



* Son olarak izleyicilerinize neler söylemek istersiniz?

- “7Yüz” projesini ısrarla takip etmelerini dilerim çünkü çok kıymetli bir iş.



Cem Davran, “7Yüz” dizisinin önceki akşam yapılan tanıtım gecesine eşi Hilal Davran, oğulları Hürcan ve Ali ile birlikte katıldı.

Mazhar unutulmadı

* Sizce bugüne kadar canlandırmış olduğunuz hangi karakter hafızalarda kaldı?

- Teknik olarak “Mazhar” karakteri. “Ruhsar” dizisinin bilmem kaç jenerasyonun hayatına bıraktığı fantastik karakter. “Ben çocukken size âşıktım, sizin yüzünüzden reklamcı oldum, şöyle yaptım, böyle yaptım”ın karşılığı Mazhar. Yüzlerce bölüm dizi yaptım, bazılarını ben de unutamıyorum tabii. “Büyük Günahlar”daki Aytaç da kendi listemin en üst sıralarında.

Çok haklı ve çok haksız bir adam. Yaşadığını anlayabilmek için herkes kendisiyle

yüzleşecek önce...