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    Hürriyet >Dünya>Rus firma iflas etti, yüzlerce Rus turist Türkiye'de mahsur...

    Rus firma iflas etti, yüzlerce Rus turist Türkiye'de mahsur...

    Hürriyet Haber
    01.10.2017 - 16:53 | Son Güncelleme:

    Rus haber ajansı TASS, bir Rus firmasının Türkiye'deki 'charter uçuşları'nı maddi gerekçelerle durdurmasının ardından ülkede mahsur kalan yüzlerce Rus turistin 2 Ekim tarihinde Rus hükümeti tarafından ülkeye götürüleceğini açıkladı.

    Rusya Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye'de kalan Rus turistlerin 2 Ekim tarihinde 20'den fazla uçakla Rusya'ya taşınacağını açıkladı. 

    Rusya'nın en büyük 10'uncu havayalu firması VIM Airline, yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle charter uçuşları durdurduğunu açıklamıştı.

    Şirketin 30 Eylül tarihinde 5.700 yolcuyu Rusya'ya taşıdığı ancak çalışan ve maddi yetersizlikleri gerekçe göstererek bugünkü yolcuları Rusya taşımayı durdurduğu ifade edildi. 

    Havayolu şirketinin bu yıl Türkiye ve Rusya arasında 200 bin kişiyi taşıması planlanıyordu. Uçuşların durdurulmasının şirketin yakıt şirketlerine olan borcunun neden olduğu belirtilirken, VIM Airlines'ın söz konusu borcunun 121 milyon dolar seviyesine ulaştığı ifade edildi. 

     

    Etiketler: Rusya , rus , turist
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