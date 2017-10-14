Yüzlerce mağdur var ama sadece 20 kişi

BERLİN’deki bazı ilçe belediyeleri 40 yılı aşkın süredir yapılan Türkçe ve Türk Kültürü dersleri için kira talep etmesine tepkiler sürüyor. Geçen hafta Berlin’in Mitte Belediye binasının önünde ‘Türkçeme Dokunma’ eylemi yapan Berlin Türk Cemaati (TGB) bu kez, Kreuzberg Belediyesi önünde toplandı. Eylemde Türkçe ve Almanca, ‘Türkçeme dokunma’ yazılı dövizler açıldı. Ancak eyleme ilgi yetersiz kaldı. Kira talebi yüzünden Türkçe derslerinden mahrum kalan 571 öğrenci bulunmasına rağmen protestoya dernek yöneticileriyle birlikte 20 kişi katıldı. İlgisizliği tepki gösteren TGB Başkanı Bekir Yılmaz, “Katılım düşük. Maalesef insanlar duyarsız. Hak talebinde de duyarsızlar, ellerinden hakları alınınca da duyarlı olmuyorlar” dedi.





GÜNDEMDEN ÇIKARILDI

Belediyelerin kira talebini de anlamsız bulduğunu belirten Yılmaz, şöyle dedi:

“Kreuzberg’de yaşayan ve Kreuzbergli olan bir öğrencinin ders yaptığı sınıfın kirasını neden Ankara ödesin? Bu karar hem ana dilin öğrenilmesine darbe vuracak, hem de toplumu ötekileştirecek. Başkonsolosluk öğretmenlerinin verdiği derse karşı çıkıldığı açıkça söylenemiyor. Kira bahane. Bize göre bu derslerin verilmesine karşılar. Belediyelerin aldığı karar siyasi. Eğer başkonsolosluklara bağlı öğretmenler tarafından verilecek derse karşılarsa o zaman kendileri versin. Senatonun Türkçe dersini verecek altyapısı yok. Siz bu dersi veremiyorsanız bırakın öğretmenler 40 yıldır yaptıkları gibi dersi vermeye devam etsinler. Derslerin içeriği 2009 yılından beri değişmedi. Neden şimdi karşı çıkıyorsunuz.”