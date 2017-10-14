Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Yüzlerce mağdur var ama sadece 20 kişi

    Yüzlerce mağdur var ama sadece 20 kişi

    Ali VARLI / BERLİN
    14.10.2017 - 08:48 | Son Güncelleme:

    Berlin’de bazı ilçe belediyelerin Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin yapıldığı sınıflar için kira istemesi, Berlin Türk Cemaati’nin düzenlediği gösteriyle protesto edildi. Ancak gösteriye ilgisizlik şaşırttı. Kira talebi sadece Berlin’de yüzlerce öğrenciyi mağdur etmesine rağmen protestoya dernek yöneticileriyle birlikte sadece 20 kişi katıldı.

    BERLİN’deki bazı ilçe belediyeleri 40 yılı aşkın süredir yapılan Türkçe ve Türk Kültürü dersleri için kira talep etmesine tepkiler sürüyor. Geçen hafta Berlin’in Mitte Belediye binasının önünde ‘Türkçeme Dokunma’ eylemi yapan Berlin Türk Cemaati (TGB) bu kez, Kreuzberg Belediyesi önünde toplandı. Eylemde Türkçe ve Almanca, ‘Türkçeme dokunma’ yazılı dövizler açıldı. Ancak eyleme ilgi yetersiz kaldı. Kira talebi yüzünden Türkçe derslerinden mahrum kalan 571 öğrenci bulunmasına rağmen protestoya dernek yöneticileriyle birlikte 20 kişi katıldı. İlgisizliği tepki gösteren TGB Başkanı Bekir Yılmaz, “Katılım düşük. Maalesef insanlar duyarsız. Hak talebinde de duyarsızlar, ellerinden hakları alınınca da duyarlı olmuyorlar” dedi.

    Yüzlerce mağdur var ama sadece 20 kişi

    GÜNDEMDEN ÇIKARILDI
    Belediyelerin kira talebini de anlamsız bulduğunu belirten Yılmaz, şöyle dedi:
    “Kreuzberg’de yaşayan ve Kreuzbergli olan bir öğrencinin ders yaptığı sınıfın kirasını neden Ankara ödesin? Bu karar hem ana dilin öğrenilmesine darbe vuracak, hem de toplumu ötekileştirecek. Başkonsolosluk öğretmenlerinin verdiği derse karşı çıkıldığı açıkça söylenemiyor. Kira bahane. Bize göre bu derslerin verilmesine karşılar. Belediyelerin aldığı karar siyasi. Eğer başkonsolosluklara bağlı öğretmenler tarafından verilecek derse karşılarsa o zaman kendileri versin. Senatonun Türkçe dersini verecek altyapısı yok. Siz bu dersi veremiyorsanız bırakın öğretmenler 40 yıldır yaptıkları gibi dersi vermeye devam etsinler. Derslerin içeriği 2009 yılından beri değişmedi. Neden şimdi karşı çıkıyorsunuz.”

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri