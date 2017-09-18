Yüzlerce insan ölümün kıyısından döndü! İşte o görüntü!

İngiliz Chris Hines'in bahçesinden çektiği görüntüler tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

70 yaşındaki Hines balkonunda otururken iki uçağın dikkatini çektiğini ve olağandan daha yakın uçan iki uçağı görünce hemen kamerasına sarıldığını aktardı.

Uçakların Virgin Atlantic Havayolları ve British Havayollarına ait olduğu ifade edildi.

İngiliz yetkililer ise uçakların arasında yaklaşık 300 metre kadar mesafe bulunduğunu ve görüntülere yansıdığı kadar yakın bir mesafe bulunmadığını aktardı. Hines ise "Çok şaşırmıştım, hemen kameramı elime geçirdim ve daha yakından bir görüntü sağlamak için uçakları yakınlaştırdım" dedi.

Virgin Atlantic Havayolları'nın olay sırasında 311 yolcu, British Havayolları'nın ise 214 yolcu taşıdığı belirtildi.

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