Yüzlerce çocuğunuz olacak

1985'ten bugüne dünyanın 37 ülkesinde 750'den fazla şubeye ulaşan ve çocuklara İngilizce eğitiminde dünyanın bir numarası olan Helen Doron, Türkiye'nin tüm şehirlerine ANAOKULU Franchise'ı vermeye başladı. Helen Doron, iş hayatına atılmak isteyen kadın girişimcilere, özellikle de işe çocuğuyla birlikte gitmek isteyen annelere harika bir iş modeli sunuyor.

Helen Doron Early English nedir?



"Helen Doron Early English" sisteminin kurucusu ve CEO'su olan Helen Doron, çocukların ana dillerini nasıl öğrendikleri ve ikinci ana dili en verimli şekilde nasıl öğrenebilecekleri üzerine yaptığı araştırmaların sonuçlarını, benzersiz bir metodoloji geliştirerek tüm dünyadaki çocukların hizmetine sunmuştur.

"Helen Doron Early English" 3 aylık bebeklerden 12 yaşındaki çocuklara kadar olan yaş grubuna yönelik benzersiz bir İngilizce dil öğretim sistemidir. "Çocukların ikinci ana dili" sloganıyla erken yaşta İngilizce eğitimi konusunda dünya lideri olan Helen Doron, anaokulu programıyla da çocukları ilköğretim dönemine mükemmel bir şekilde hazırlamaktadır.

Özel öğretmenler, özel sınıflar, benzersiz bir eğitim sistemi



Eğitim, özel olarak dekore edilmiş olan sınıflarda, Helen Doron sertifikalı öğretmenler tarafından veriliyor. Çocuklar, Helen Doron tarafından geliştirilmiş olan eğitim sistemiyle doğal ortamlarında İngilizce öğrenirken oyun oynuyor gibi hissettiklerinden İngilizceyi öğrenmeleri çok daha zevkli ve hızlı oluyor. Anaokulu eğitim programı İngilizceyi merkeze alarak çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerini, başarısı kanıtlanmış bilimsel metodlarla en iyi seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Her konuda destek veren bir Franchise modeli



Yeni bir Helen Doron Anaokulu kurmak isteyenlerin yanı sıra, halen faal olan anaokulları da başvurarak okullarını Helen Doron Anaokulu'na dönüştürebiliyorlar. Girişimcilere, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasından, sınıfların dekorasyonuna ve öğretmenlere Helen Doron sertifika eğitimleri sağlanmasına kadar her alanda yoğun bir destek veriliyor.



Kimler Helen Doron Anaokulu açabilir?



Şube açmak isteyen adaylarda engin bir iş tecrübesi aranmıyor ve öğretmen olmaları da gerekmiyor. Ancak çocukları çok sevmek ve eğitim konusunda istekli olmak ön şart.

Hangi bölgelerde Franchise veriliyor?



İstanbul, Ankara, İzmir'in yanı sıra, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu illerinden gelen başvurular da kabul ediliyor. Yatırım maliyeti bölgeye göre 45.000 Euro ile 70.000 Euro arasında değişiyor. Yapılan yatırımın yaklaşık 14 ayda geri dönmesi öngörülüyor.