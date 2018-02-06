Yüzde 99,6 devalüasyona gittiler

Venezuela, resmi kurda yüzde 99,6 oranında devalüasyona gitti.

Venezuela Merkez Bankası Pazartesi günü yaptığı açıklamada, resmi döviz kurunda % 99'u aşan devalüasyonla yeni bir döviz ticaret platformunun çalışmaya başladığını belirtti.

Banka, yeni sisteminin ilk ihalesinde euro başına 30,987,5 bolivar kur fiyatı verdi. Bu da 25 bin dolara denk geliyor. Kara borsada ise 1 dolar 228 bin bolivara karşılık geliyor.

Venezuela, dört basamaklı enflasyon, gıda ve ilaç sıkıntısı ile büyük bir ekonomik kriz geçiriyor.