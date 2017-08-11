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    Yüzde 98’e çıktı! Sahilde sabahladılar

    Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
    11 Ağustos 2017 - 11:29Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 11:54

    Antalya’da, 2 gündür yüzde 90’ın üzerine çıkan nemden bunalan tatilciler sahilde sabahladı.

    Antalya’da dün sabah saatlerinde yüzde 92’yi gören yoğun nem, etkisini gün boyu sürdürdü. Kent genelinde bugün de etkili olan nem, yoğunluğunu daha da arttırdı. Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nden elde edilen verilere göre kent merkezinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı 26 derece, deniz suyu sıcaklığı 30 derece ölçülürken nem oranı yüzde 98 olarak kaydedildi. Nem, görüş mesafesini etkilerken, yüksek binalar nem bulutlarının altında kaldı. Konyaaltı Sahili’nde de nemin etkisi hissedildi. İki gündür etkili olan nem nedeniyle Beydağları, sahil bandı ve falezler görünmez oldu.

    Yüzde 98’e çıktı Sahilde sabahladılar

    NEMDEN BUNALANLAR SAHİLDE SABAHLADI

    Yoğun nemden bunalanlar sahilde çadır kurup sabahladı. Tatilciler ise çareyi sabah erken saatlerde denize girmekte aradı. Ailesiyle sabah saatlerinde sahile gelerek yüzen Veli Göğebakan, sahilin ve denizin çok güzel olduğunu belirterek, Yüzde 90’ları gören bir nem var. İnsanı yoruyor ancak yapacak çok fazla bir şey yok. Sabah erkenden geldim, deniz çok güzeldi. Buradan işe gideceğim" dedi.

    Yüzde 98’e çıktı Sahilde sabahladılar

    Otostopla Kayseri’den Antalya’ya gelen üniversite öğrencileri 23 yaşındaki Emre Gültekin ve aynı yaştaki Hakan Faik Erdem de sahilde sabahladıklarını söyledi. Emre Gültekin, Buralar çok nemliymiş. Kayseri’den geldik, orası kuru bir havaya sahip. Çok yorgundum gece etkisini pek hissetmedim ama şu an çok hissediyorum" dedi.

    Hakan Faik Erdem ise kamp yapmayı sevdiğini belirterek, Hava nemli ama çok yorgunduk, gece pek hissedemedim. Sabah nemden dolayı bir sıcaklık oldu. Erken uyanmak zorunda kaldık. Sahilde denize karşı uyanmak çok güzel bir duygu" diye konuştu.

    Yüzde 98’e çıktı Sahilde sabahladılar

    Bugün en yüksek sıcaklığın 38 derece olacağı Antalya’da nemin etkisini akşam saatlerine kadar sürdüreceği belirtildi.

     

    Etiketler: ANTALYA , nem , nemli ev
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