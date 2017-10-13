Yüzde 50’ye düşen zamma seviniyoruz

İlk etapta fahiş zamların düşürülmesi olumlu gibi yansırken, MTV’de yeni vergi sistemi unutuldu. Bildiğiniz gibi torba yasa tasarısında artık otomobillerin değerine

göre vergilendirme modeline geçilmiş ve bu doğrultuda MTV’deki artış aracın değerine göre yüzde 40’tan başlayıp yüzde 68’e kadar yükselmişti. Aslında pazarda satılan araçların yüzde 80’i yüzde 68’lik zam dilimine sokulmuştu.

Fahiş zamma yönelik tepkiler üzerine önce Cumhurbaşkanı devreye girmiş ve ardından makul bir seviyeye düşürüleceği açıklanmıştı. Evet beklenen oldu ve dün Meclis’te yapılan görüşmelerde bu oranlar yüzde 25 ile 50 arasına çekildi. Sadece 1.3 litre ve altı motor hacmine sahip araçlarda MTV’deki artış yüzde 15 ile 38 arasında kaldı. Yani yüzde 68’lik zam 50’ye geriledi ama hala çok yüksek olduğu herhalde dikkatten kaçmıyordur.





Yeni vergilendirme modelinde silindir hacmi ve yaş yine kriter olarak kullanılacak ancak belirlenen taşıt değerleri de vergilendirme için esas olacak. 1300 cc ve aşağısı araçlar ile 1301-1600 cc arasındaki taşıt değerleri 40 bini aşmayan, 40 bin-70 bin arası ve 70 bin’i aşanlar olarak üç aşamalı olacak. 1601-1800 cc arası ile 1801-2.000 arası cc arası araçlar 100 bin’i aşanlar ve aşmayanlar olarak ikiye ayrılacak. 2.001-2.500 cc arası araçlarda sınır 125 bin, 2.501- 3.000 cc ile 3.001-3.500 cc motor silindir hacmine sahip olan araçlarda sınır 250 bin, 3.501-4.000 cc motor silindir hacmine sahip araçlarda sınır 400 bin ve 4.001 cc ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlarda da sınır 475 bin lira olacak.