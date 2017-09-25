Yüzde 50 sınırı ne demek?

Bir önceki emlak vergi değerinin yüzde 50’si geçilemeyecek. Belediye fazladan belirlese bile emlak vergisi hesaplanırken yasal tavan esas olacak. Edinilen bilgiye göre, yüzde 50’lik sınır emlak vergi değeri için geçerli olacak. Örnek olarak; 2017 yılında metrekare fiyat 1.500 lira. 2018 yılı için uygulanacak emlak vergi değeri 1.500 liranın yüzde 50’sinden fazla olamayacak. Bu durumda yeni değer, en fazla 2.250 lira olacak. Torba tasarıyla yapılacak düzenlemeye göre belediye komisyonu 2.250 liradan daha fazla bir değer belirlemişse örneğin 10 bin lira belirlemişse 2018 yılında ödenecek emlak vergisi hesabında komisyonun belirlediği 10 bin lira değil, yasal sınır olan 2.250 lira; yani yüzde 50 arttırılmış tutar uygulanacak.