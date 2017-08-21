Yüzde 40’lık enerji tasarrufu sağlayacak

Yapı endüstrisinde çimento, hazır beton, kireç, gaz beton, alüminyum pasta üretimi yapan Nuh Çimento Grubu, önümüzdeki yıllarda faaliyete geçirmeyi hedeflediği, dördüncü çimento değirmeni ile entegre çalışabilecek presvals projesi tamamlandığında, değirmenin kapasitesini yüzde 85 artırıp, enerji tüketiminde yüzde 40 tasarruf sağlayacak. Bu proje sonucunda oluşacak 1 milyon 100 ton/yıl öğütme kapasite artışı ile Nuh çimento ürettiği klinkerin tamamını çimentoya çevirebilecek.

5 YILDA 600 MİLYON TL’LİK YATIRIM YAPACAK

Nuh Çimento’nun 1.fırın modernizasyon projesi ile daha stabil ve yüksek kalitede klinker/ çimento üretimi sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Nuh Çimento Grubu CEO’su Kamil Gökhan Bozkurt, proje tamamlandığında oluşacak verimlilik artışı ile yüzde 14 kapasite artışı sağlanıp, enerji tüketiminde ise 50 kcal/ kg tasarruf sağlanmasının öngörüldüğünü belirtti.

Dünya'nın haberine göre Bozkurt, inşası öngörülen 28 bin ton 4 gözlü çimento silosu artan öğütme kapasitesinin depolanmasını sağlayacak projenin entegre bir parçası olarak 4 adet yükleme hattı ile sevkiyat hızının artırılmasının sağlanacağını ifade etti. Bozkurt, çimento sevkiyatlarının hedeflere uygun gerçekleşeceğini ifade etti.

Nuh Çimento’nun önümüzdeki 5 yıl içerisinde 600 Milyon TL’lik yatırım hedefi koyduğunu belirterek, “Bu yatırım ile üretimimizi daha da artırmak istiyoruz. Aynı zamanda hem enerjimizi hem de geri dönüşümlerimizi değerlendirerek üretimimizi daha da artırmak istiyoruz. Grubun diğer şirketlerinden olan Nuh Yapı Ürünleri ise 1998’den bugüne kireç ve gaz beton üretimine zenginlik katarak TÜBİTAK destekli yenilikçi ürünü olan Alüminyum Pasta üretimine de başladı” dedi.

Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren Nuh Beton’un ise 30.yılına girdiğini ifade eden Bozkurt, “14 beton santrali ve 229 mikser ile kalite ve müşteri odaklı hizmet vermeye devam ederek, Türkiye’nin ilk 500 firması arasındaki yerimizi koruyoruz” şeklinde konuştu.

54 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Geçen yıl ile ilgili değerlendirmede bulunan Bozkurt, dünya ve Türkiye açısından zor bir yıl olmasına rağmen yarım asırlık tecrübeleri ile dimdik ayakta olduklarını ifade etti. Stratejik büyüme planlarının öngördüğü yatırımlara devam ettiklerini belirten Bozkurt, “2016 yılında tamamlanan projeler, Nuh Çimento’nun üretim ve rekabet gücüne katkıda bulunduğu gibi atık yakma kabiliyetlerine ve enerji verimliliğine de katkıda bulundu.

50.yılını geride bırakan Nuh Çimento Grubu, 2016 yılında 172,5 milyon TL kâr elde ederken, grup bazında 923 milyon TL ciro elde etti. Geçtiğimiz yıl yaklaşık olarak 61 milyon TL yatırım yaparak, atık yakma kabiliyetine ve enerji verimliliğine katkıda bulunan şirket için verimlilik ve sürdürülebilirlik temel öncelik kabul edildi” dedi.

İhracat faaliyetleri ile ilgili konuşan Bozkurt, 51 bin metrekarelik liman tesislerinde 2016 yılında 1 milyon ton klinker ve çimento ihracatı yaparak toplam 34 milyon dolar değerinde ihracat yaptıklarını ifade etti. Bugüne kadar 54 farklı ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Bozkurt, yurtdışı pazarlarla ilgili Akdeniz çanağının en etkili oyuncuları arasında olmayı hedeflediklerini söyledi. Bozkurt, ABD ihracat pazarına uygun çimento üreterek uluslararası sertifikalarına değer kattıklarını söyledi.

ATIKLARI EKONOMİYE TEKRAR KAZANDIRIYOR

Sürdürülebilirlik ve enerji geri kazanımı çalışmaları kapsamında geçen yıl 648 bin 666 ton atık kullanımı gerçekleştirip, atıkların ekonomiye tekrar kazandırılmasını sağladıklarını ileten Bozkurt,” Nuh Çimento, doğal kaynak kullanımını azaltıcı ve atığı kaynağından önleyici faaliyetlerinin yanı sıra yenilikçi ve çevreye katma değer sağlayan projeleriyle de Türkiye çimento sektörüne yön vermeye devam ediyor. Bozkurt, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından verilen, çevreci tesis ödülünü alan ilk çimento fabrikası olarak tarihe geçtiklerini söyleyerek, geçtiğimiz aylarda da Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından verilen Şehabettin Bilgisu Çevre Ödülü’ne layık görüldükleri bilgisini verdi.

ÜÇ OKULUN TEMELİNİ ATTI, 750 ÖĞRENCİYE BURS VERDİ

Sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili bilgi veren Bozkurt, 50 yıl öncesinde alınan kararlar ile şirketin net kârından belirli bir yüzdenin vakıf projelerine ayrıldığını ifade etti.

Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık vakfı aracılığıyla 700-750 öğrenciye her yıl burs verdiklerini dile getiren Bozkurt,” Geçen yıl İzmit’te 17 Milyon TL’lik yatırım ile temelini attığımız üç adet okul projemiz var. Böylece okul sayımız toplamda 12’ye çıkmış olacak. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hereke kampüsüne 5 milyon TL’lik katkı ile beraber hazır beton ve gaz beton ihtiyacını karşılayacağız” dedi.

Bozkurt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen İzmit Körfezi Balıklandırma projesinin tek sponsoru olacaklarını ifade etti.

Nuh Çimento’nun çevre ve doğal kaynakları korumaya büyük önem verdiğini dile getiren Bozkurt, üretim faaliyetlerinin İngiliz BSI denetim kuruluşunun onayladığı entegre yönetim sistemi kapsamında yürütülmekte olduğunu kaydetti. Bozkurt, gerek atık yakma oranlarının artırılması gerekse üretimden karbon salınımının azaltılmasına yönelik sistematik çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.