Yüzde 40-68 zam 25-50’ye indi

MOTORLU Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) tepkiler üzerine makul seviyeye indirileceği açıklanan zam oranları belli oldu. 1300 cc motor hacminin altındaki otomobillerde artış oranı yüzde 15 olurken, 1300 cc motor hacminin üstündeki otomobillerde MTV artış oranı yüzde 25 olarak belirlendi. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren otomobil alacak olanlar için geçerli olacak değer artış sistemine göre vergileme sisteminde ise zam oranı yüzde 25 ila 50 aralığına çekildi. Tasarı TBMM’ye sunulduğunda zam aralığı yüzde 40 ile 68 aralığında değişiyordu. Maliye Bakanı Naci Ağbal, artıştan vazgeçilmesi nedeniyle oluşacak kaybın nasıl karşılanacağı sorularına ise, “Hedeflerimiz değişmeyecek” yanıtını vermekle yetindi. Ağbal bütçeyle ilgili detaylı açıklamaların pazartesi günü yapılacağını da ifade etti.

EN DÜŞÜK 743 TL

Yeni MTV artış oranlarına göre bu yıl 646 lira vergi ödeyen araç sahipleri gelecek yıl en az 743 lira ödeyecekler. 1301-1600 motor silindir hacmine sahip araba sahipleri ise bin 294 lira ödeyecekler. 1601-1800 motor silindir hacmine sahip araç sahipleri de yine yüzde 25 artışla 2 bin 284 lira vergi ödeyecekler. Otomobillerde 2018 yılından itibaren değerine göre de vergileme sistemi hayata geçirilecek. Tasarının ilk halinde yüzde 68’e kadar varan üst sınır yüzde 50’ye indirildi. Böylece en düşük vergi 743, en yüksek vergi ise 35 bin 379 TL olacak.

ARAÇ DEĞERİNE GÖRE

- 1300 cc motor hacmi ve altındaki araçlar diğerlerinden farklı vergilendirildi. 40 bin liranın altındaki araçlar için vergi yüzde 15 artışla 743 lira, değeri 40-70 bin lira aralığında olan araçlardaki vergi yüzde 26 artışla 817 lira, 70 bin liranın üstündeki araçlar için de yüzde 38 artışla 892 lira oldu.

- 1300 motor silindir hacminin üstündeki araçlar için artış oranı yüzde 25-37.5-50 aralığında belirlendi. 1301-1600 motor silindir hacmine sahip araçlarda değeri 40 bin liranın altında olanlar yüzde 25 artışla bin 294 lira, değeri 40 bin lira 70 bin lira aralığındaysa yüzde 37.5 artışla bin 423 lira, değeri 70 bin lirayı aşıyorsa da yüzde 50 artışla artışla bin 553 lira vergi ödeyecek.

- 1601 motor silindir hacminin üstündeki araçlarda değerine göre vergilendirme iki kademe olarak uygulanacak. 1601-1800 motor silindir hacmine sahip araçlarda değeri 100 bin liranın altındaysa yüzde 37.5 artışla 2 bin 512 lira, eğer 100 bin liranın üstündeyse de yüzde 50 artışla 2 bin 741 lira vergi ödenecek.

Maliye Bakanı Ağbal da, Yeni sistemle değer bazlı yepyeni bir vergilendirmeye geçtiklerini ifade ederken, “50 bin liraya araç alan da, 200 bin liraya araç alan da aynı vergiyi ödüyordu. Burada vergi adaleti açısından iki kademeli bir vergilendirmeye geçtik” diye konuştu.

İŞTE BU DA YENİ TEDBİR

MOTORLU Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Gelir Vergisi’nde vergi artışları konusunda geri adım atılırken, Kurumlar Vergisi’ne ise son dakika artışı geldi. Komisyona sunulan torba yasa tasarısında finansal kurumlar için Kurumlar Vergisi oranı yüzde 20’den 22’ye çıkarılıyordu. Ancak dünkü görüşmeler sırasında diğer alanlarda yapılan düzenlemelerin ardından, önce finansal kurumlara getirilen yüzde 22’lik vergi maddesinin geri çekildiği açıkladı. Hemen akabinde verilen önergeyle de, tüm kurumlar için Kurumlar Vergisi 2018, 2019 ve 2020 yılları için yüzde 20 yerine 22 olarak düzenlendi.

ŞİMŞEK TWEET ATTI

Düzenleme muhalefet vekillerinin sert tepkisine neden oldu. Maliye Bakanı Naci Ağbal ise, eleştirilere, “Hepsi bu. Tedbir bu, bu kadar olacak” dedi. Ağbal, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in yeni tedbirler alınacağına ilişkin tweet attığının anımsatılması üzerine de, “Amerika’dan atılan tweet mi, komisyonda oturan Maliye Bakanı mı? Başbakan yardımcımız bir açıklama yapma gereği hissetti. 2018-2020 dönemindeki ekonomik çerçevede herhangi bir değişiklik olmayacak. Bir paket var, onu yeniden dizayn ettik” dedi.

GELİR VERGİSİ’NDE ARTIŞTAN VAZGEÇİLDİ

GELİR Vergisi tarifesinin üçüncü diliminde yer alan gelirler için vergi oranını yüzde 27’den 30’a çıkaran düzenlemeden de son dakikada vazgeçildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen önerge ile, madde torba tasarıdan çıkarıldı. Böylece brüt 3 bin TL’den başlayan maaşlardaki vergi artışından vazgeçilmiş oldu. Bu artış çalışanlara yıllık 2 bin 400 TL’ye varan ek vergi ödemesi anlamına geliyordu Ayrıca dağıtılmamış kurum karlarına yüzde 1 vergi getirilmesi düzenlemesi de tasarıdan çıkarıldı.