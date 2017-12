Yüzde 18'lik KDV desteği

“KÜRESEL ve ülkesel gelişmelerin etkilerini yaşadığımız durağan bir yıl geçirdik” açıklamasında bulunan Yıldırım Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım bu durağanlığın her sektörü olduğu gibi inşaat sektörünü de etkilediğini söyledi. Türkiye inşaat sektörü temsilcilerinin gelen maliyet artışını fiyatlarına yansıtmamaya çalıştığını belirten Yıldırım, “Yaptığımız kampanyalarla biz de bu durumu desteklemeye çalıştık. Türkiye ekonomisine destek sağlamak amacıyla kampanya çalışmalarına hız verdik. Ofis, dükkân, mağaza, ticari mallar artı KDV ile fiyatlandırıldığından, müşteri bir de ekstra KDV ödemek zorunda kalıyor. Bizim amacımız, sene sonuna geldiğimiz bu dönemde çoğu şirketin ihtiyacı olan bu tür yapılarda vatandaşımızın cebinden çıkacak olan parayı azaltmak. Şubat 2018’e kadar yüzde18 KDV kısmını şirket bünyemizden karşılıyoruz. Başlattığımız kampanyayı yatırımcılarımıza sunarak karar verme sürecini hızlandırmış oluyoruz. Sektörümüzdeki canlanmayı desteklemek, satışların devamlılığını sağlamak, ticari alan alışverişini hızlandırmak ve ülkemize katma değer üretebilmek için böyle bir noktada taşın altına elimiz koymaya çalıştık” dedi.



MODERN MİMARİ

Yıldırım, projenin modern mimarisi ile dikkat çektiğiniş söyledi.. Projede, havalandırmadan güvenliğe, otopark sayısından konumu ve kat yüksekliğine kadar her ayrıntının detaylandırıldığını söyleyen Yıldırım “Maliyetten hiç bir şekilde kaçmadan deprem yönetmeliğinin çok daha üstünde ekstra kuvvetli bir üretim gerçekleştirdik. Bunun üzerine kurguladığımız her şeyde örneğin; elektrik, mekanik, tesisat alt yapısını önceden programlayıp, projelendirdik ve son olarak tüm projeleri örtüştürdük” açıklamasında bulundu.



130 METRE YÜKSEKLİK

46 bin metrekare inşaat alanının 21 bin metrekaresinin ticari kullanım olarak tasarlandığına belirten Yıldırım, “Proje 130 metre yüksekliğinde olduğu için, dış cephenin yalıtımını üç farklı aşama ile gerçekleştirdik. Yalıtımda şehrin içinde olup aynı zamanda sessizlik ve huzuru temel aldık. Yalıtımın yanı sıra kullanmış olduğumuz üçüncü nesil camlar ile kalitenin ve şehrin merkezinde gürültüden uzak yaşamın kapılarını aralamış olduk. Yıldırım Kule’de yeni nesil camlarla ısı ve ses yalıtımını dengeledik. Kullandığımız cam; ışığı ve ısıyı yalıtarak içeri alıyor. Bu sayede ısıtma-soğutma tasarrufunu üst seviyede yaşıyoruz” diye konuştu.



KURUMSAL FİRMALAR BİR ARAYA GELDİ

YILDIRIM Kule’nin bünyesinde bulunduracağı yaşam alanları hakkında da detaylı bilgi veren Zafer Yıldırım “Özsüt, Volvo, Ssang Yong, Autowax gibi prestijli ve güvenilir firmalar ile anlaştık. İki kurumsal mobilya firması ve otomobil firması ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Gökkuşağı Cadde cephe dükkânlarımız için, bir marketler zinciri ve bir de kuru temizleme firması ile görüşüyoruz. Tüm bunlar bizim konseptimizin içerisinde, sadece firma isimlerine karar verme sürecindeyiz. Kısacası kulenin dışına çıkmadan birçok ihtiyacın karşılanabilmesi için gerekli özeni gösteriyoruz” dedi.