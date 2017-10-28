Yüzde 15 büyüme hayal değil

OTEL ve gayrimenkul gibi projelere aracılık eden danışmanlık firması Servotel’in Yönetim Kurulu Başkanı Ömer İsvan, turizm sektörünün 2016 ve 2017 yılını değerlendirdi. Türkiye’nin özellikle 2016 yılında bir çok badire atlattığının altını çizen İsvan, firma olarak, bir işe başladıklarında ilk olarak analiz yaptıklarını, ülke dinamiklerini, riskleri incelediklerini söyledi. Yaptıkları araştırmalar ve incelemeler hakkında bilgi veren Ömer İsvan, “Örneğin Maldivler’de bir yatırım için danışmanlık yaptığımızda tsunami riskine bakarız. Afganistan’da faklı konular var onları inceleriz. Türkiye ise 2016 ve 2017 arasında risk analizinde bir iki tanesi bir ülkede olsa ‘eyvah’ diyeceğin şeylerden onlarcasını barındırıyordu. Bodrum’daki depremlerden sonra 10 santimetrelik bile olsa tsunami yaşandı. Teknik adı tsunamiydi ancak o bile oldu. Darbe girişimi, terör olayları, OHAL, sınırdaki ve komşu ülkelerdeki sorunlar, ülkede birçok şeyi değiştirecek referandum, Avrupa ülkeleri ile yaşanan sıkıntılar hepsi 1 yılda oldu” dedi.

TÜRKİYE YÜZDE 15 BÜYÜYEBİLİR

Tüm bu yaşananlar ve sorunlar nedeniyle 2016’da turist sayısında düşüş olduğunu dile getiren İsvan, “Ancak bu yaşananlara rağmen iyi bile turist geldi diyebiliriz. 2017’de de bir artış yaşanıyor. Tüm bunlara rağmen ben gelecekten çok ümitliyim. ‘Eyvah’ noktasında değiliz artık. Dünyada bizim gibi kaç ülke vardır bilemiyorum. Çünkü önümüzde gidecek çok yol var. İspanya ve İtalya’da artık çok fazla potansiyel yok. Türkiye’de ise potansiyel çok fazla. Türkiye turizmi büyüme rakamlarında yüzde 15’leri çok rahat görebilir. Bunu engelleyecek çok şey yaşandı. Yine de dünyada turizmde büyüyecek iki ülkeden biri konumundayız. Diğer ülke ise Çin” diye konuştu.

İstanbul’un üzerine de biraz daha düşülürse turizmde tartışılmaz bir konuma yükselebileceğini söyleyen İsvan, “İstanbul hiç pazarlanmamış bir destinasyon. Boğaz resmiyle, Topkapı’yla, lokumla, bakırla, ayakkabı boyacıyla bu kadar turisti çektik. Pazarlayacağımız çok fazla şey var. Bize rağmen 20 milyona doğru gidiyordu İstanbul’a gelen turist sayısı. Eğer düzgün pazarlayabilirsek sadece İstanbul’a gelen turist sayısı 35 milyon olur. Londra, Newyork ve İstanbul konuşulur. Paris bile sıralamaya giremez” dedi.

Türkiye’nin ‘algı’ açısından sıkıntı yaşadığına vurgu yapan İsvan sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’ye gelmeyi planlayan, kafasında, ‘Türkiye biraz karışık. Bekleyelim’ gibi bir düşünce var. 2016’da yaşananların bir daha olacağını gösteren bir şey yok. Yatırımcı ve turist için Türkiye’nin geçmişteki riskleri neyse onlar var. Artan bir durum yok. Tek konu var ‘algı.’ Bu algının içinde Almanların ve Hollandalıların Türkiye’ye yaptığı yanlışlar da var. Bunları düzeltmeli. Rus turistin yeniden geri dönmesi dahi algı için çok iyi.”

BİR TAKSİ ŞOFÖRÜYLE ALGIYI DEĞİŞTİRDİK

ALGI ile ilgili bir örnek de anlatan Ömer İsvan, “Yurtdışında işlettiğimiz bir otele giderken taksiye bindim. Taksiciye ‘Bizim oteli seviyor musun’ diye sordum. ‘Müthiş’ diye cevap verdi. ‘Gidiyor musun’ dedim, ‘Bize yasak. Sadece yabancılar gidebilir’ dedi. Ben de taksi şoförünü ailesi ile kahvaltıya davet ettim. Daha sonra ailesiyle kahvaltıya geldi. Otelin nasıl bir yer olduğunu gördü. Sadece tek bir taksi şoförü o kadar etki yarattı ki. Otel için oluşan ‘yasak’ algısı yıkıldı. Yüzde 30 artış yaşandı. Çünkü artık otellerin toplum ile barışık olması gerekiyor. Turist, kaldığı otel bulunduğu bölge ile barışık değilse orada kalmak istemiyor” ifadelerini kullandı.