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    Yüzde 10’un acısını çeken partiyiz

    Umut ERDEM
    09.11.2017 - 23:05 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün parlamento muhabirleriyle buluştu. Yalçın, seçim barajının düşürülmesiyle ilgili şunları söyledi:

     “Bizim söylediğimiz uyum yasalarının bir an evvel gelmesi, 2019 hazırlığının da bir an evvel bitirilmesi. Erken seçimi doğru bulmuyoruz. Sebebi, önce büyük bir sistem değişikliği gerçekleşecek ve buna iki yılımız var. Yüzde 10’un acısını en fazla çeken siyasi partiyiz. MHP, teröre bulaşmış siyasi unsurların Meclis’e girmemesi adına buna sıcak baktı. Söylediğimiz unsurlar Meclis’e girmeyi başardılar. Bu durumda yüzde 10 barajının da anlamı kalmıyor. Seçim ittifakı nasıl bir ittifak, başı sonu ne? İktidara böyle bir teklifimiz yok. Onların da bize bir teklifi yok.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , baraj
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