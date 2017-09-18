Yüzde 100 zamlı satıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi sebze ve meyve günlük fiyatları açıklandı. Biber grubunda renkli dolmalık biber en düşük 5 TL, en yüksek 9.80 TL’den satışa sunuldu. Dolmalık biberin en düşük kilogram fiyatı 1.80 TL, kapya biber 2.20 TL, sivri biber ise 2 TL’ye alıcı buldu. Geçen yılın aynı dönemine göre biber grubunda 80 kuruş ile 2 TL arasında fiyat artışı olduğu kaydedildi.

Örtü altı domatesinin fiyatlandırılmadığı listede, yayla domatesinin kilogram fiyatı en düşük 1.20 TL, en yüksek 2.50 TL’ye satıldı. Sırık Ayşe fasulye 2.30 TL ile 5 TL arasında fiyatlandırılırken salatalık 90 kuruş ile 2.20 TL arasında alıcı buldu. Patatesin kilogram fiyatı 1 TL ile 2.20 TL arasında fiyatlandırılırken, kuru soğan da 70 kuruş ile 1.80 TL arasında fiyatlandırıldı. Geçen yılın aynı döneminde 50 kuruşa satılan patatesin en düşük kilogram fiyatının yüzde 100 zamlandığı görüldü.

Meyve grubunda en düşük kilogram fiyatları elma 1.70 TL, erik 2.10 TL, karpuz 50 kuruş olarak belirlenirken, limonun kasası (17 kilo) ise en düşük 80 TL’ye satıldı. Meyve grubunda geçen yıla oranla 10 kuruş ile 50 kuruş arasında zam görülürken limonun kasa fiyatı değişmedi.