Yüzde 100 Türk şirketi Şafak Elektrik, Fransız devi Sicame ile imza attı.

Geçmişten gelen tecrübeyle ve şirketin ikinci kuşak temsilcisi, Şafak Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Tuba Koca Demirtaş’ın da bünyeye katılması ile başarısını taçlandıran şirket, Yüzde 100 yerli sermaye ile uluslararası alanda ülkemizin sektöründe gurur duyulan firmaları arasında yer almayı başardı. Uluslararası birçok markanın yakından takip ettiği Şafak Elektrik geçtiğimiz günlerde Fransız devi Sicame Group ile masaya oturarak satış için imzaları attı.

Yurt içinde pazar payının yüzde 70’ini elinde bulunduran Şafak Elektrik, Sicame Group çatısı altında global bir oyuncu olmayı hedefliyor. Şafak Elektriğin bu günlere gelmesinde katkısı büyük olan Şirketin Genel Müdürü Osman Fuat Demirtaş, satış işlemiyle birlikte Sicame Group ülke müdürü görevini aldı.





Silivri’de 11 bin metrekarelik üretim tesislerinde imza töreni ve tanışma kokteyli gerçekleştiren şirket, yeni ve eski yöneticileri ile birlikte keyifli ve samimi bir ortamda ekiplerin kaynaşması sağlandı.

Törende konuşma gerçekleştiren Sicame Group Ceo’su Vincent ROY; “40 yıllık köklü bir geçmişe sahip sektöründe lider markayı ve bu büyük aileyi bize emanet ettikleri için Ekrem KOCA ve Tuba KOCA DEMİRTAŞ’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Biz Sicame Group olarak dünya genelinde 3 bin 500 kişilik büyük bir aileyiz. Şafak ailesi ile birlikte daha da büyük bir aile olduk. Artık Şafak markasını global bir marka haline dönüştürebilecek bir güce kavuştuk. Yeni ve eski tüm çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.





Yeni dönemde Ülke Müdürü görevinde olan Osman Fuat DEMİRTAŞ tören konuşmasında; “Sıfırdan başladığı sektörde oluşturduğu markayı lider konuma getiren Ekrem KOCA’ya ve eğitim hayatı sonrasında 20 yılını vererek şirketin bu günlere gelmesinde büyük katkı sahibi olan Tuba KOCA DEMİRTAŞ’ a da huzurlarınız da teşekkür ediyorum. Dönemi, teknoloji ve ekonomiyi düşündüğümüzde bugünden geçmişe baktığımızda bile imkânsız denilecek bir zorlukta başarının olduğunu görebiliyoruz. Biz Ekrem Bey’in oluşturduğu dürüstlük, çalışkanlık ve aile misyonuyla hareket ederek gücümüze güç kattık. Yeni dönemde de Sicame Group çatısı altında Şafak Elektriği uluslararası alanda liderliğe taşımak için çalışıyor olacağız. 2O-22 Eylülde Kıbrıs’ta geleneksel hale dönüştürdüğümüz zirve ile de daha büyük bir aile olarak bu hedefin startını vermiş olacağız” dedi.

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