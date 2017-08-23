Yüzde 100 bayram

10 günlük bayram tatilinin yaklaşmasıyla birlikte tatil beldelerine ve ‘memlekete’ kaçışlar da başladı. Kurban Bayramı tatili süresince 1.5-2 milyon kişinin tatile çıkacağı ifade ediliyor. Tatilin başlamasına sayılı günler kala tatil bölgelerindeki otellerin neredeyse yüzde 100’e varan doluluklara ulaştığına dikkat çeken Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yoğunluğun sadece bayram dönemi için değil, bayram sonrasında da yaşanacağını söyledi.



Bayramda Türkiye çapında bir seyahat hareketliliği yaşanacağını kaydeden Osman Ayık, “Hâlâ tatil planını yapmayanlar varsa hızlı hareket etmeliler. Çünkü artık otellerde yer bulmak çok zorlaştı. Tatile gitmek isteyenler yerlerini ayarlamadan yola çıkmamalı. Akdeniz kıyılarındaki otellere bakıldığında da yüzde 100’e varan doluluklar göze çarpıyor” diye konuştu.



SON FIRSAT

Turizmciler ve otelcilerin yaşanan yoğunluktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Ayık, “Yaz bitmeden ve okullar açılmadan önceki son uzun tatil fırsatı. Yurtiçindeki hareket dışında, yurtdışından gelen turist sayısında bir toparlanma var. Geçen sene ile karşılaştırılamayacak kadar iyi durum ” ifadelerini kulandı.

Kurban bayramı nedeniyle yazın deniz tatili yapanlara ikinci bir tatil şansı doğduğuna dikkat çeken Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, “İlk tatilini denizde yapanlar ikinci tatil olarak kültür turlarını tercih edebiliyor. Bu da Karadeniz ve Kapadokya gibi tatil bölgelerine ilgiyi arttırdı. Normal şartlar altında Karadeniz’deki otel doluluk oranları eylül ayının ilk haftalarında yüzde 50 civarında olurdu. Ancak bayram nedeniyle şimdiden yüzde 90 doluluklara ulaşmış durumda” dedi. Turizmi hareketlendirmek için bu kararın alındığını söyleyen Toktaş “Etkileri de görülüyor” diye ekledi.



BODRUM 'YERLİ' İLE GÜLDÜ

KURBAN bayramı nedeniyle alınan tatil kararının turizmciyi bir hayli mutlu ettiğini söyleyen Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt, “Eylülün ikinci haftasına kadar Bodrum’da ciddi bir yoğunluk olacak. Yerli turistin ilk tercihleri arasında zaten Bodrum var. Kurban bayramı süresince de bölgedeki otellerin doluk oranı yüzde 90’ı aşmış durumda. Yabancı turist akışında bir problem olduğu açık. Ancak yerli turist sayesinde Bodrum turizmi çok fazla kayıp yaşamadı” diye konuştu.