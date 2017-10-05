Yüzde 10 indirim yapıyor

1+1, 2+1 loft ve dublex daireler, 2 katlı mağaza ticari üniteleri ve 432 metrekarelik penthouse loft çatı dublexi ile 2 bloktan oluşan Güral Loft Çiftehavuzlar, geniş odaları, şehir konsepti, terası ve tavan yüksekliği 5.30 metreyi geçen galerili salonu ile dikkat çekiyor. Projenin ulaşım açısından da büyük kolaylık sunduğunu belirten şirket yetkilisi, “Yapımına başlanılan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının projeye çok yakın mesafede bulunması, ev sahiplerine büyük avantaj sunuyor. 13 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşacak olan metro hattı, projenin pirim yapmasına da neden olacak. Dairelerin home ofis olarak kiralanabileceği proje, yeni yapılacak Göztepe 60. yıl parkı Metro istasyonuna yürüyerek 2 dakika, sahile ise 5 dakika yürüme mesafesinde bulunuyor” dedi.