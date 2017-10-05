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Hürriyet >Ekonomi>Yüzde 10 indirim yapıyor

Yüzde 10 indirim yapıyor

Hürriyet Haber
05.10.2017 - 21:38 | Son Güncelleme:

GÜRAL İnşaat, Bağdat Caddesi’nin yer alan Güral Loft Çiftehavuzlar projesinde yeni bir kampanya başlattı. Kampanyayla ister yüzde 10 indirim, ister yüzde 25 peşin, kalanı 36 ay sıfır faiz ödeme imkanı ile ev sahibi olmak mümkün hale geliyor.

1+1, 2+1 loft ve dublex daireler, 2 katlı mağaza ticari üniteleri ve 432 metrekarelik penthouse loft çatı dublexi ile 2 bloktan oluşan Güral Loft Çiftehavuzlar, geniş odaları, şehir konsepti, terası ve tavan yüksekliği 5.30 metreyi geçen galerili salonu ile dikkat çekiyor. Projenin ulaşım açısından da büyük kolaylık sunduğunu belirten şirket yetkilisi, “Yapımına başlanılan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının projeye çok yakın mesafede bulunması, ev sahiplerine büyük avantaj sunuyor. 13 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşacak olan metro hattı, projenin pirim yapmasına da neden olacak. Dairelerin home ofis olarak kiralanabileceği proje, yeni yapılacak Göztepe 60. yıl parkı Metro istasyonuna yürüyerek 2 dakika, sahile ise 5 dakika yürüme mesafesinde bulunuyor” dedi.

Etiketler: GÜRAL İnşaat , Güral Loft Çiftehavuzlar , gazetehaberleri
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