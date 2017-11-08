MHP’NİN BARAJ SORUNU YOK

“(BAŞBAKAN Binali Yıldırım’ın oğlunun off-shore hesapları) Bu konuda doğru bir bilgiye sahip değiliz. Görelim, bakalım nereye kadar gidecek? Bir şeyler söylemeleri lazım. Madem böyle bir iddia basında yer almışsa... Bu konuyla ilgili değerlendirme gerçekleştirmeli, topluma da bu konuda doğru bilgi akışını sağlamalılar.



(Seçim barajı) Bugüne kadar yapılmış olan araştırmalarda MHP’nin yüzde 10 rakamına ulaştığı hemen hemen yazılıp çizilmedi. Genellikle bizi yüzde 2 ile yüzde 8 arasında hep getirip götürdüler. Ama sonuçlar öyle olmadı. MHP, Türk siyasi hayatında baraj sorunu olmayan partilerden bir tanesidir. Ama ille bir barajın altında kalma baskısı var toplumda. Böyle olursa da iyi olur diye düşünenler var. Yüzde 10 barajı Türkiye’de çok ağır bir baraj. 12 Eylül’ün sonrasında, yeniden siyasi yapılanma sürecine geçildiğinde, yüzde 20, yüzde 25 arasında bir baraj, bunun üstünde de yüzde 10 gibi bir baraj olmuştu. Milli Selamet Partisi (MSP) ile MHP üzerinde bu konuda tartışılmıştı. Ve bunların baraj altında kalarak Türk siyasi hayatından silinmesi arzusu olmuştu.



YÜZDE 10 AŞILABİLİR

Öyle bir dönem içinde bir ittifak uygulaması olmuştu. O ittifakta da Refah Partisi, MHP ve Islahatçı Demokrasi Partisi arasında olmuştu. Yani şu an o zamandan sonraki dönemde, bölücü unsurların TBMM’de temsiline imkân vermeyecek bir baraj oranı olarak yüzde 10’un devamından yana... Yani bize karşı da yüzde 7, 8 gibi oranları söylemelerine rağmen, ‘Acaba biz, yüzde 10 oranına gelebilir miyiz’ dedik, Allah nasip etti; geldik. Ama o günkü dönemlerde bölücü unsurlar olarak TBMM’de temsil imkânını baraj engeliyle aşamayacaklarını anlayanlar, kendilerini bir parti içerisinde hareket ettirerek, bir yapılanma sağladılar. Demek ki yüzde 10 barajı, ittifaklarla veya başka türlü kararlılıklarla aşılabilir bir duruma geldi. Şimdi iki şeye dikkat etmek gerek. Artık bu zorlamalar ve dayatmalar yerine, hep beraber nasıl yaşarız, demokrasi içinde bunu nasıl başarırız, Türkiye’yi nasıl istikrar ve normalleştirme sürecine getirebiliriz noktasında bir uzlaşmaya varacak çalışma yapmak lazım. Bu yüzde 5 mi olur, 6 mı olur, yüzde 7 mi olur, yoksa yüzde 10 olarak mı kalır görmek lazım. Bunu yaparken bir başka partiyi yok farz ederek, kendine bir yol çizmeye çalıştığında da onun bir anlamı görmedi. Bütün bunlardan ders çıkarmak lazım.



DİKTATÖR TARTIŞMASI

(CHP’nin Cumhurbaşkanı’na diktatör suçlaması) Bu tartışmayı yersiz buluyorum. Türkiye’de diktatör olmayı gerekli kılacak bir durum da söz konusu değil. Geçmişteki diktatör örneklerini dikkate aldığınız vakit, diktatör olma hevesi taşıyanlar da örneklerden ders çıkartıp, varsa düşüncesi hevesi vazgeçmesi lazım.



(Balıkesir Belediye Başkanı’nın istifası) Güldükleri gün yanlarında olmadığımız gibi, ağladıkları gün de yanlarında olmayız.



(Yerli otomobil alır mısınız?) Kullanıldıktan sonra ben alırım (Gülüyor).”