Yüzde 1 Peşinatla Ev Sahibi Olun

Sur Yapı’nın Sancaktepe’deki 200 milyon dolar değerindeki AdaPark projesinde 444 konutluk 3. etap satışları devam ediyor. AdaPark’ta herkesin ihtiyacına uygun 17 farklı tipte daire bulunuyor.

İmza attığı eserlerle yaşadığı toplum için değer üretmeyi ilke edinen Sur Yapı İstanbul'un yeni çekim merkezi Sancaktepe'de AdaPark projesine hayat veriyor. Sur Yapı'nın 200 milyon dolar değerindeki AdaPark projesinde "Hayatınızın En Mutlu Etabı" sloganıyla 3'üncü etap satışlarına devam ediyor. İstanbulluları ayrıcalıklı bir projede yaşamaya davet eden Sur Yapı, 1'inci ve 2'nci etap için sunduğu uygun ödeme koşullarını 3'üncü etap için de devam ettirerek ilk iki etapta ev sahibi olma şansını kaçıranlar için yeni bir fırsat sunuyor.

İnşaat sektöründe birçok başarılı projeye imza atan Sur Yapı'nın, 200 milyon dolar değerindeki projesi AdaPark'ın 1'inci ve 2'nci etaplarının yüzde 85' satıldı. Proje, farklı ödeme seçenekleri ile de dikkat çekiyor. AdaPark projesinde 1'nci etapta 222 konut, 2'nci etapta 160 konut ve 3'üncü etapta ise 444 konut bulunuyor. Sur Yapı'nın 3'üncü etapla birlikte müşterilerinim farklı beğeni ve ihtiyaçları doğrultusunda 17 farklı tipte daire seçeneğini daha sunduğu Adapark'ta, daire büyüklükleri 66 metrekare ile 284 metrekare arasında değişiyor. 1+1 dairelerde 66 metrekare ve 70 metrekare seçenekleri sunulurken, 2+1 daireler 80 metrekare ile 132 metrekare arasında 17 farklı seçenekten oluşuyor. 3+1 ve daha geniş yaşam alanlarını tercih edenleri ise 115 metrekare ile 284 metrekare arasında değişen 3+1, 3.5+1, 4+1, 5+1 ve 5.5+1 daireler bekliyor.

Yüzde 1 peşinatla yeni bir yaşam

Depreme dayanıklı, sağlam zemin üzerine inşa edilecek olan AdaPark'ta hemen hemen her gelir grubuna mensup tüketiciler için farklı ve uygun ödeme koşulları sunuluyor. Sur Yapı tüketicilerin 5 tip örnek daireyi gezip, inceleyebilecekleri proje için "%1 Peşinatla Yeni Bir Yaşam" kampanyasıyla sizi ev sahibi olmaya çağırıyor. Kampanya kapsamında ev sahibi olmak isteyenler uygun banka kredisi imkânlarından yararlanmanın yanı sıra, konut bedelinin yüzde 25'ini Sur Yapı'ya yüzde 1 peşin, 6 ay sonra yüzde 4, 12 ve 24 ay sonra ise yüzde 10'ar olmak üzere ödeyebilecekler.

Yüzde 75'i yeşil alandan oluşuyor

AdaPark'ta yaşayanların rahatı ve mutluluğu için en ince ayrıntıların dahi düşünüldüğü proje sosyal imkânları ile de dikkat çekiyor. Yüzde 75'i yeşil alan ve rekreasyon alanından oluşan proje, oyun alanları, aerobik ve pilates salonu, fitness, bay ve bayan sauna, yüzme havuzları, medya salonu gibi birçok sosyal alanıyla da ev sahiplerine ayrıcalıklı ve konforlu bir yaşam sunuyor. Planlanan metro istasyonuna yürüme mesafesinde yer alan AdaPark ile ulaşım da oldukça kolay olacak.



Geniş sosyal alanlar

Klasik çocuk parklarından farklılaşan oyun alanları yaş gruplarına göre ayrışıyor. Yetişkin ve çocuk yüzme havuzlarına sahip projede yazın açık, kışın kapalı yüzme havuzu olarak kullanılabilen özel bir havuz daha bulunuyor. 960 metre yürüyüş ve bisiklet parkuru olan AdaPark'ta, ev sahipleri bisikletleri için de park alanlarına sahip olacak. Ayrıca projenin içerisinde yer alan yeşil adalarda yürüme yolları da bulunuyor. Üstelik ev sahipleri sosyal tesisteki tüm bu olanaklardan ekstra hiçbir ücret ödemeden faydalanabilecek.

Meyveleri dalından kopartıp yiyeceksiniz

İstanbulluları özledikleri geniş yeşil alana sahip bir proje ile buluşturacak olan AdaPark'ta ev sahibi olanlar site içerisinde özel meyve bahçelerinden taze meyvelerini dalından kopararak yiyebilecek. Balıklı gölü ve meyve bahçeleriyle şehir hayatı içinde doğaya yaklaşmayı sağlayan AdaPark, nar, elma, kiraz, kayısı gibi ağaçlarla süslü meyve bahçeleriyle unutulan değerleri yeni nesillerle tanıştıracak.

AdaPark'ta her detay en ince ayrıntısına kadar düşünüldü

-Adapark, metro durağına yürüme mesafesinde bulunuyor

-Açık alanlarda kablosuz internet kullanımı için altyapı sağlanacak.

-Adapark'ın yüzde 75'i yeşil alan ve rekreasyon alanından oluşuyor.

-Sitede açık ve kapalı yüzme havuzları bulunacak.

-960 metre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş parkurları bulunuyor.

-Isınma ve sıcak su, merkezi sistemle sağlanırken; ödemesi, daire başına pay ölçer sistemle gerçekleşecek.

-Dairelerde tavan yüksekliği 2.85 metre olacak.

-Otoparklarda otomatik yangın söndürme sistemi yer alıyor.

-Çocukların güvenliği için su kanallarının derinliği 30 cm'yi geçmeyecek.

-Elektrik kesilmelerinde, sitenin tamamını ve daireleri besleyecek jeneratörler bulunacak.

-Sitede merkezi uydu yayını bulunuyor.

-Salon ve ebeveyn yatak odalarında klima altyapısı var.

-Genel alanlarda engellilere özel rampalar bulunacaktır.

-Daire sahipleri, seramikler, parkeler ve mutfak dolap kapakları için kendilerine sunulacak seçenekler arasından tercihlerini yapacaktır.

-Bina dış cepheleri ısı yalıtımı amaçlı mantolama sistemi ile kaplanacak.

-AdaPark'ta açık ve kapalı otoparklar yer alıyor.

-Tüm dairelerde görüntülü interkom sistemi bulunacak.

-Kapalı devre kamera sistemi ile tüm sitede 24 saat güvenlik sağlanacak.



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