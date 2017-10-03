Yüzbaşıya veda

ŞIRNAK-Cizre arasındaki yeni yolun güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine önceki akşam PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan Yüzbaşı Mustafa Erdal (33) ve güvenlik korucusu Dündar Page (32) için dün sabah 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’nda uğurlama töreni düzenlendi. Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal’ın cenazesi daha sonra Ankara’ya gönderildi.







LİDERLER KATILDI

Başkentte şehit yüzbaşı için Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile çok sayıda milletvekili, şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazı kılınırken şehidin babası Satılmış Erdal ile kardeşi Ali Erdal ön sırada saf tuttu. Cenaze törenine gelişinde Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ile selamlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Yüzbaşı Erdal’ın naaşını taşıyan top arabasının ardından liderlerle birlikte yan yana yürüdü. Tören sırasında şehidin eşi Emine ve annesi Nursel’in feryatları yürekleri dağladı. Bir yakınının kucağında törene getirilen şehidin 2 yaşındaki oğlu Talha Mert ise yine törene katılanlara duygulu anlar yaşattı. Şehit Erdal, Cebeci Askeri Şehitliği’nde toprağa verildi.



KOMUTANLARDAN ZİYARET

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve Genelkurmay İkinci Başkanı Ümit Dündar, dün akşam şehit Erdal’ın evine giderek şehidin babası Satılmış Erdal’a taziye dileklerini iletti.



AĞABEYİNE KOŞTU: Şehit güvenlik korucusu Dündar Page’nin uğurlandığı törende de akrabaları büyük üzüntü yaşadı. Şehidin kardeşi, ağabeyinin tabutuna koşarak sarıldı. Şehit yakınlarını, askeri yetkililer teselli etmeye çalıştı. Şehit Dündar Page, Cizre’de defnedildi.