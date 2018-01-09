Yüzbaşı Burak Akın serbest kaldı

Darbe girişimi sırasında yaralanan ve kendisine gazi unvanı verilen Yüzbaşı Burak Akın, FETÖ üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Akın’ın itirafları üzerine aynı hücrede yer alan devre arkadaşları Yüzbaşı Abdulkadir Koçyiğit ve Yüzbaşı Fuat Söylemez de gözaltına alınmışlardı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüpheliler dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

ETKİN PİŞMANLIK

İtirafçı olan 3 şüpheli ifadelerinde bağlı bulundukları sivil imamların isimlerini verdi. Operasyonla 3 sivil imam ile bir kadın şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Velihattin Eldemir tarafından sorgulanan şüpheliler, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, itiraflarda bulunduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verilmesi talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Savcı Velihattin Eldemir’in sevk yazısında şüpheli Burak Akın’ın 26 Aralık 2017 tarihinde Ankara TEM Şube Müdürlüğü’ne “kendiliğinden geldiği”, FETÖ hakkında bilgi vermek istediğini ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirttiğine dikkat çekildi.

Sevk yazısında şüpheli Yüzbaşı Fuat Söylemez’in de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak FETÖ hakkında kapsamlı bilgiler verdiği, Koçyiğit'in de itirafçı olduğu belirtildi.

Üç şüpheliifadelerin ardından, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.