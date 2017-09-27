Yüz yüze savunmaya masraf engeli

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, Ankara’da 102 kişinin hayatını kaybettiği gar katliamıyla ilgili yaptığı açıklama nedeniyle Ankara 25’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Davanın 3’üncü duruşması dün yapıldı. Mahkeme, Selahattin Demirtaş’ın savunmasını tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nde SEGBİS yöntemiyle almak istedi. Ancak Demirtaş, SEGBİS’le savunma yapmak istemediğini mahkemeye bildirdi. Demirtaş’ın avukatı Kenan Maçoğlu da müvekkilinin bizzat huzurda savunmasının alınmasını talep ettiklerini belirtti.



HÂKİM KHK'YI HATIRLATTI

Hâkim, 694 sayılı KHK’da (kanun hükmünde kararname) yer alan “Hâkim ve mahkemenin zorunlu gördüğü durumlarda aynı anda görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle yurtiçinde bulunan sanığın sorgusunun yapılabileceği ya da duruşmalara katılmasına karar verilebileceği” şeklinde düzenlemeyi okuyarak avukatlara hatırlattı.



Hâkim, savunmaların ardından Demirtaş’ın bir sonraki celsede de SEGBİS ile savunma vermek istememesi halinde susma hakkını kullanmış sayılacağına karar verdi. Kararda, Demirtaş’ın Edirne Cezaevi’nde getirilmesinin “Gerek güvenlik gerekse yargılama gideri açısından ve usul ekonomisi de gözetilerek zorluklara neden olabileceği” savunuldu.



