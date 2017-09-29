 Yüz Yüze oyuncuları kimlerdir

Yüz Yüze oyuncuları, Show TV ekranlarında gösterime girmeye hazırlanan dizi öncesinde sorgulanmaya başlandı. Sinem Kobal ve Birkan Sokullu'nun başrollerinde yer alacağı dizide, Özgür Emre Yıldırım ve Taner Ölmez gibi isimler de rol alacak. Düşman olduklarından haberdar olmayan iki kişinin ilişkisini anlatan Yüz Yüze, oyuncuları kadar konusu ile de ilgi çekiyor. İşte, Yüz Yüze oyuncuları ve dizinin konusu hakkında detaylı bilgiler

YÜZ YÜZE OYUNCULARI KİMDİR?

Sinem Kobal

Sinem Kobal, 14 Ağustos 1987 tarihinde, inşaat mühendisi bir baba ve ev hanımı bir annenin ilk çocuğu olarak, İstanbul’da dünyaya geldi. Henüz okula başlamadan önce bale eğitimi almaya başlayan Kobal, 1991–1999 yılları arasında, sekiz yıl boyunda bale eğitimine devam etti.

İstek Vakfı Özel Acıbadem Lisesi’nden 2001 yılında mezun olan Kobal, eğitim hayatı boyunca basketbol, voleybol ve step sporları ile uğraştı. Ortaokul yıllarında okulun basket takımıyla beraberİstanbul şampiyonluğu kazanan Kobal, oyunculuk kariyerine başladıktan sonra da spordan kopmadı ve de aikido yapmaya devam etti.

Sinem Kobal’ın Dormen Tiyatrosu’nda başlayan oyunculuk kariyeri, henüz 13 yaşındayken kadrosuna katıldığı Dadı adlı diziyle profesyonel bir boyut kazandı.

2000–2003 yılları arasında gösterimde olan Dadı’nın kadrosunda, Sinem Kobal’ın yanı sıra Kenan Işık, Haldun Dormen ve Gülben Ergen gibi başarılı oyuncular yer almaktaydı. Selena dizisi Kobal’a Jetix Çocuk Ödülleri’nde En Sevilen Türk Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı.

Dadı’nın ardından bir süre tiyatro çalışmalarına geri dönen Kobal, Uygur Tiyatrosu bünyesinde sahnelenen oyunlarda yer aldı. Liseden mezun olmasının ardından Beykent Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Bölümü’ne katıldı ve de bölümünden başarıyla mezun oldu.

2003 yılında Hürrem Sultan, 2004 yılında ise Lise Defteri adlı dizilerde rol alan Kobal, aynı yıl vizyona giren Okul adlı gençlik-gerilim filmi ile ilk sinema denemesine imza attı. 2005 yılında, ATV’de gösterimeterini canlandırsa da, dizi seyircilerden beklenen ilgiyi görmedi.

2006 yılında, ikinci sinema filmi olan Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu’nda yer aldı. Kült bir trash movie olarak nitelendirilen ilk filmin devamı olarak çekilen Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, IMDBlistelerinde tarihin en kötü 100 filmi arasına girmeyi başardı. 2008 yılında Ayakta Kal, 2009 yılında ise Romantik Komedi, genç oyuncunun beyazperdede yer aldığı diğer yapımlar oldu.

Genç oyuncunun 2006–2009 yılları arasında rol aldığı Selena adlı dizi, popüleritesini büyük oranda arttırdı. Fantastik bir dizi olan ve ağırlıklı olarak çocuklara hitap eden Selena’da, genç oyuncu, Cansu Demirci ve Gizem Güven ile beraber kamera karşısına geçti.

Sinem Kobal, 2010 senesi yaz ayında Kanal D’de başlayan daha sonra Star TV’de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde Su karakterini canlandırdı.

5 Şubat 2010 tarihinde ise Romantik Komedi filminde “Didem” karakterini oynadı. 14 Şubat 2013 tarihinde ise Romantik Komedi 2 vizyona girdi, bu filmde Kobal aynı rolünü sürdürdü.







Birkan Sokullu

Birkan Sokullu, 6 Ekim 1985 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 2003 yılında, ‘Best Model Of Turkey’ yarışmasında üçüncü oldu. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığı Bölümü'nü bitirdi. 10 yıllık profesyonel basketbol oynadı. Maltepe Üniversitesinde okurken manken ve modellik yaptı.

Oyuncu Dolunay Soysert'ten oyunculuk dersler aldı. "Küçük Kadınlar" dizisinde Ayaz karakteri ile dikkat çekti. 2010 yılında Tims production ile anlaştı. "Küçük Sırlar" dizisinde "Demir" rolü büyük beğeni kazandı ve bu dizi kariyeri için dönüm noktası oldu.

2012 yılında “Uçurum” dizisinde hırslı bir gazeteciyi canlandırdı. 2013 sezonunda ise Fatih dizisinde Şehzade Mustafa'yı canlandırdı, ancak dizi uzun ömürlü olamadı.

2014 yılının Şubat ayında ekranlarda olacak olan “Kurt Seyt & Shura” adlı dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte rol aldı.

Birkan Sokullu, 13 Temmuz 2012 tarihinde oyuncu Aslı Enver ile evlendi. 26 Ağustos 2015 tarihinde boşandıklarını duyurdular. Şimdilerde Berrak Tüzünataç ile birlikte.

2016 yılında Kanal D’de yayınlanan ve senaryosunu Mahinur Ergun’un yazdığı, yönetmenliğini Cem Karcı’nın yaptığı ve başrollerinde Birkan Sokullu, Tayanç Ayaydın, Burcu Biricik, Ecem Özkaya, Seray Gözler Yeniay, Ahmet Mümtaz Taylan’ın oynadığı “Hayat Şarkısı” adlı dizinin müziklerini Mithat Can Özer, Çağlar Haznedaroğlu ve Uğur Akyürek yaptı.

Özgür Emre Yıldırım

Özgür Emre Yıldırım, 26 Ekim 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimine Bakırköy'de başlayan yetenekli genç, Bakırköy Lisesi'nde tamamladığı ortaöğreniminin ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim almaya başlamıştır. Buradaki eğitimini de tamamladıktan sonra setlere çağırılan genç oyuncunun ilk deneyimi, 2010 yılında yayınlanan 'Al Gülüm Ver Gülüm' dizisi olmuştur.

Bu dizinin ardından küçük prodüksiyonlarda yer alan Özgür Emre Yıldırım, 2014 yılında ekrana gelen Karadayı dizisi ile Berguzar Korel, Kenan İmirzalıoğlu ve Çetin Tekindor gibi deneyimli oyuncularla aynı projeden yer almıştır.

2015 yılında Barış Atay'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu 'Eksik' filminde rol alan Özgür Emre Yıldırım, Toprak Sağlam, Şebnem Sönmez ve Sarp Akkaya isimleriyle çalışma fırsatı bulmuştur.

Özgür Emre Yıldırım, son olarak 2016 yılında 'İkimizin Yerine' isimli sinema filminde Nejat İşler ve Serenay Sarıkaya ile birlikte rol almıştır.

Başarılı oyuncu, Cem Yılmaz'ın 2018 yılında vizyona girecek yeni filmi Arif ve 216'da rol alacaktır.

Taner Ölmez

Taner Ölmez 9 Ağustos 1986 yılında İstanbul da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde öğrenci olan Taner Ölmez birçok dizi ve Reklam filminde rol almıştır.



Genç oyuncu İstanbul’un Altınları dizisindeki performansı ile dikkat çekmiştir. Kapalı Çarşı , Kül ve Ateş ve Tatar Ramazan dizilerinde de rol alan Taner Ölmez’in geniş kitleler tarafından tanınması ise Kayıp Şehir dizisi ile olmuştur.



1,75 cm boyunda ve 65 kilo ağırlığında olan başarılı oyuncu Taner Ölmez oyunculuğun yanı sıra Ülker Albeni, Ülker Sunny, Piyale Pigafest reklamlarında da oynamıştır. star Tv ’de yayınlanan ve dünyaca ünlü The O.C.dizisinin uyarlaması olan MedCezir (Dizi)'de Mert Serez karakterini canlandırmaktadır.



Aynı zamanda 2014 yılında Katil Joe tiyatro oyununda gösterdiği başarıyla Afife Jale Tiyatro Ödülü'ne layık görülmüştür.

Ali Seçkiner Alıcı

1965 Yılı Kars doğumlu olan Ali Seçkiner Alıcı, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümünde tamamladıktan sonra, 1989 yılına kadar müzik öğretmenliği yaptı. A. Ü. DTCF Tiyatro Bölümünde, Halk Evleri Sanat Atölyelerinde bireysel ve toplu ses öğretmenliği de yapmış olan Ali Seçkiner Alıcı, 2000 yılında Erkoç Torun ve Nedim Yıldız ile birlikte kurulmuş olan Üçanadolu adlı toplulukta da yer almaktadır. Çoğunlukla halk türkülerimiz, oyun müzikleri ve özel amaçlarla yazılmış diğer parçalardan oluşan bir dağarcıkla, düzenli konserler veren Üçanadolu çalışmalarına devam etmektedir.

Halen 1988 yılında kurulan Devlet Çoksesli Korosunda korist-sanatçı olarak görev yapmaktadır.

Ece Çeşmioğlu

Ece Çeşmioğlu oyunculuk hayatına 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisiyle adım atmıştır. Fakat asıl olarak İki Aile dizisindeki Ceren rolüyle tanınmıştır.

Rüzgar Aksoy

1981 yılında İstanbul'da doğdu. Başarılı oyuncu,oyunculuğun yanı sıra ünlü bir seslendirme sanatçısıdır. 2008-2010 yılları arasında Atv ekranlarında yayınlanan Adanalı isimli dizi ile oyunculuğa adım attı.

Merve Dizdar

6 Nisan 1986 yılında İstanbulda doğdu. Üniversite eğitimini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde tamamlamıştır. Doksanlar Dizisinde Emreye aşık olan ve onun için herşeyi yapmayı göze alan Selin Karakteriyle hafızalarda yer edinmiştir.

Selin Yeninci

Selin Yeninci (d. 16 Ocak 1988, İstanbul), Türk tiyatro ve dizi oyuncusu. Lise yıllarında tiyatro bölümü başkanı olan Selin'in daha o zamandan iyi bir tiyatrocu ve oyuncu olacağı belliydi. 1988 doğumlu olan genç yetenekli aktris Selin Yeninci İzmir Atatürk Lisesi 'nden 2006 yılında mezun olmuştur. Selin Yeninci, 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirmiştir. Başarılı bir öğrencilik geçiren Selin, bölümünden mezun olduğu gibi Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi 'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başarılı bir giriş yaptı.

Başak Daşman

Başak Daşman 10 Nisan 1981 tarihnde dünyaya gelmiştir. Başta Parmaklıklar Ardında olmak üzere Avrupa Yakası, Çemberimde Gül Oya ve İntikam gibi dizilerdeki rolleri ile bilinmektedir.

Kağan Uluca



Kağan Uluca, 1978’de Bursa’da doğdu. Lise yıllarında Bursa Devlet Tiyatrosu’nda Kubilay Karslıoğlu yönetiminde tiyatroya başladı. 1995 yılında Çevre Mühendisliği eğitimi almak için İzmir’e geldi. Aynı yıl Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT)’na kursiyer olarak girdi. Bu tarihten itibaren oyunculuğa yöneldi.

Celal Öztürk

Muhammet Çakır



Nihal Telcan

DİZİNİN KONUSU

Kanatları kırık, yaralı iki melek… Seliha ve Cihangir... İkisinin de dışında kırılmaz birer kabuk. Ve suçlu bir dünya.. Cihangir ve Seliha bu dünyanın tamamen zıt kutuplarında dururken hayat onları bir araya getirecektir. Seliha azılı bir çetenin peşinde. Cihangir o çetenin lideri. İkisi de aynı mahallede, burunlarının dibinde, ipuçlarını toplayarak birbirini arıyor. Ama birbirlerinden habersiz…

Hayatı boyunca aşktan kaçan bu iki insan, şimdi en olmadık zamanda “Yüz Yüze”dir. Düşman olduklarını bilmeden...