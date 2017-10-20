Yüz Yüze ilk bölümün ardından 2. bölüm fragmanı yayınlandı

Cihangir (Cino), Surdibi’nde büyümüş, hayatı kurallarına göre yaşaması gerektiğini küçük yaşta öğrenmiş otuzlu yaşlarında bir çiçekçidir. Çiçekçi durumun görünen yüzü. Can yoldaşları; psikopat Tatar, teknoloji ve müzik uzmanı Aleko, has delikanlı “Molla” Yunus ve direksiyon başında adrenalin arttıran Mustafa ile birlikte, akşamları bambaşka bir dünyaya açılırlar. Cino, ölen babasının aslında iftiraya kurban gittiğini öğrendiğinde intikam yemini eder ve dostları da onunla yürümeye ant içer. Seliha; hırsızlık masasının güzel, gözü pek başkomiseri…

En yakınları Zeynep ve Ali’yi tanıştırdıktan sonra ikili birbirine aşık olur. Her şeyin başladığı o gün, Ali ve Zeynep’in nişanı vardır. Ali bir iş için bankaya gider. Cino’lar da o gün bankadaki bir kasayı patlatacaktır. Bankaya girdiklerinde işler ters gider ve herkesin hayatı sonsuza kadar değişir. Seliha yaşananların peşini bırakmamaya yemin eder. Kim olduklarını bilmeden Cino’ların peşine düşer. İz sürerken Cino ile tanışır. Burun buruna, birbirinin peşinde iki insan artık aşkla ve intikamla sınanacaktır.