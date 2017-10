Yüz Yüze dizisinin 2. bölüm 2. fragmanı heyecanlandırdı

Genç oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Yüz Yüze’nin yeni bölüm fragmanları izleyicilere önemli ipuçları verdi. Seliha’nın çete üyeleriyle tanıştığı, Cino ve Seliha’nın birbirini tanımaya başladığı tanıtım heyecan yarattı. Peki yeni bölümde neler yaşanacak Seliha’nın mahalleye girişi dengeleri nasıl değiştirecek? İşte Yüz Yüze’nin bu akşamki bölümünden ilk detaylar!

YENİ BÖLÜM ÖZETİ



Yüz Yüze’nin 2. bölümünde; Cino ve Seliha mahallede artık “yüz yüzedir.” Cino’lar, yaşananlar üstüne mahalleye yeni birinin girmesinden haz etmezler. Zeynep’in Seliha’dan da habersiz yaptığı sürprizle, tayfa ve kızlar arasındaki durumlar daha da karışır. Cino bir yandan da babasının intikamı peşindedir. Kasadan çıkan parmakla ne yapacaklarını düşünürlerken bir taraftan da canlarını sıkan bir iş teklifiyle karşı karşıya kalırlar. İşi konuşmak için Sadık’ın tamirhanesine giden Cino deşifre olacaklarını fark eder ve hemen tayfayı toplar ancak Aleko’nun bir anlık dikkatsizliğiyle olaylar çığırından çıkar. En yakın arkadaşının katilinin peşinde, gizli görevde bir polis ve babasının intikamı peşinde, işler ters gittiği için suçlu duruma düşmüş bir hırsız… İkisi de birbirinden

İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihangir (Cino), Surdibi’nde büyümüş, hayatı kurallarına göre yaşaması gerektiğini küçük yaşta öğrenmiş otuzlu yaşlarında bir çiçekçidir. Çiçekçi durumun görünen yüzü. Can yoldaşları; psikopat Tatar, teknoloji ve müzik uzmanı Aleko, has delikanlı “Molla” Yunus ve direksiyon başında adrenalin arttıran Mustafa ile birlikte, akşamları bambaşka bir dünyaya açılırlar. Cino, ölen babasının aslında iftiraya kurban gittiğini öğrendiğinde intikam yemini eder ve dostları da onunla yürümeye ant içer. Seliha; hırsızlık masasının güzel, gözü pek başkomiseri… En yakınları Zeynep ve Ali’yi tanıştırdıktan sonra ikili birbirine aşık olur. Her şeyin başladığı o gün, Ali ve Zeynep’in nişanı vardır. Ali bir iş için bankaya gider. Cino’lar da o gün bankadaki bir kasayı patlatacaktır. Bankaya girdiklerinde işler ters gider ve herkesin hayatı sonsuza kadar değişir. Seliha yaşananların peşini bırakmamaya yemin eder. Kim olduklarını bilmeden Cino’ların peşine düşer. İz sürerken Cino ile tanışır. Burun buruna, birbirinin peşinde iki insan artık aşkla ve intikamla sınanacaktır.