Yüz Yüze dizisi oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu ve karakterler

Yüz Yüze dizisi oyuncuları ve konusuyla merak uyandırdı. Uzun süredir bir dizi projesinde yer almayan Sinem Kobal’ın bir polisi, son yılların popüler isimlerinden Birkan Sokullu’nun ise babasının intikamını almaya çalışan genç bir adamı canlandıracağı Yüz Yüze’nin kadrosu ağırlıklı olarak genç isimlerden oluşuyor. İşte o isimler ve Yüz Yüze dizisindeki rolleri!



Sinem Kobal ve Birkan Sokullu’nun başrol oynadığı, yılın iddialı projesi “Yüz Yüze”, dizisinde ikiliye kadroda; Özgür Emre Yıldırım, Taner Ölmez, Muhammet Çakır, Ali Seçkiner Alıcı, Ece Çeşmioğlu, Rüzgar Aksoy, Merve Dizdar, Selin Yeninci, Başak Daşman, Nihal Telcan, Kaan Uluca ve Celal Öztürk gibi isimler eşlik ediyor.

KONUSU

Tims & B’nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmenliğini Osman Taşçı’nın yaptığı, senaryosunu ise Ethem Özışık’ın kaleme aldığı Yüz Yüze dizisinde Cihangir ile Seliha. İkili bu dünyanın zıt kutupları olmasına rağmen hayat onları yan yana getirecektir. Seliha, Cihangir’in lideri olduğu azılı bir çetenin peşindedir. Birbirlerinin burunlarının ucunda aynı mahallede oturan Seliha ve Cihangir birbirini arıyor. Tabi ikisi de birbirinden habersiz bir şekildi. Bu zamana kadar aşktan kaçan Seliha ve Cihangir, hiç umulmadık bir zamanda artık Yüz Yüze’dir.

YÜZ YÜZE OYUNCULARI





BİRKAN SOKULLU



6 Ekim 1985 İstanbul doğumlu oyuncu Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığı Bölümünden mezun oldu. Elif, Küçük Kadınlar, Melekler Korusun, Küçük Sırlar, Uçurum, Fatih ile Kurt Seyit ve Şura’nın kadrosunda yer almıştır. Son olarak ise geçtiğimiz sezon yayınlanan Hayat Şarkısı’nda Burcu Biricik ve Tayanç Ayaydın’la başrolleri paylaştı.



CİNO

Cihangir Bilir’in, nam-ı diğer Cino’nun, polis olan babası Kemal Bilir, gizli görevdeyken bir iftira sonucu öldürülür. Artık tek amacı babasının masumiyetini kanıtlamak olan Cino için zor ve belalı bir hayat başlamıştır.

SİNEM KOBAL



14 Ağustos 1987 Ankara doğumlu oyuncu Beykent Üniversitesi Sahne Sanatları mezunudur. Profesyonel oyunculuğa 2000 yılında başlamıştır. 2000’den bu yana Dadı, Hürrem Sultan, Lise Defteri, Selena, Küçük Sırlar, Gönül İşleri ile Analar ve Anneler’in kadrosunda yer almıştır.

SELİHA



Seliha, 15 yaşındayken korkunç bir travma yaşar, aynı gece, evini terk eder ve kendine yeni bir yol çizer. Yıllarca tek başına hayat mücadelesi veren Seliha, hırsızlık masasının başına buyruk baş komiseri olur. Yaşadığı bir olay Seliha’nın hayatında yepyeni bir sayfa açacaktır.







TANER ÖLMEZ

8 Ağustos 1986 İstanbul doğumlu oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Daha önceden Kapalı Çarşı, İstanbul’un Altınları, Kayıp Şehir, Çıplak Gerçek, Tatar Ramazan, Medcezir ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem’in kadrosunda yer aldı.

ALEKO

Ekibin en küçüğü, Cino’nun göz bebeği, teknoloji deyince akla gelen en yetkili isim... Çok küçük yaşta ailesini kaybeder. Sonrasında Cino sahip çıkar ona. Müzik onun her şeyidir.







ÖZGÜR EMRE YILDIRIM

6 Ekim 1983 İstanbul doğumlu oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı. 2010 yılında Elde Var Hayat dizisiyle profesyonel oyunculuğa adım attı. Kahireli Palas, Karadayı, Aile İşi, Yıldızlar Şahidim ve Çoban Yıldızı’nda kadrosunda bulundu.

TATAR



Cino’nun en eski ve en yakın arkadaşıdır. Şiddete olan gereksiz eğilimiyle mahallede nam salmıştır. Parayı, kadınları ve silahları sever.. Tatar’ın bu özelliğinin başını sokacağı en son bela aşk olacaktır.





ECE ÇEŞMİOĞLU



26 Kasım 1990 İstanbul doğumlu oyuncu Mimar Sinan Ünivesitesi Tiyatro Bölümü mezun oldu. Daha önceden İki Aile, Eyvah Halam, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Firar, Yaz’ın Öyküsü, Kalbim Yangın Yeri ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem’de rol aldı.

ZEYNEP



Hırsızlık masasının güzel komiseri Zeynep, Seliha sayesinde hayatının aşkı Ali’yle tanışmış, evlenmek üzeredir. Yaşadığı acı olay onun da hayatında bambaşka bir yola girmesine sebep olur.