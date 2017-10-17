Yüz Yüze dizisi oyuncuları kimler? İşte kadro

Tims & B’nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmenliğini Osman Taşçı’nın yaptığı, senaryosunu ise Ethem Özışık’ın kaleme aldığı Yüz Yüze dizisi tanıtım fragmanlarıyla ilgi uyandırdı. Sinem Kobal’ın baş komiser Seliha’yı, yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu’nun ise babasının masumiyetini kanıtlamak isteyen Cihangir’i canlandıracağı Yüz Yüze’nin oyuncu kadrosu ağırlıklı olarak genç isimlerde oluşuyor. İşte Yüz Yüze dizisi oyuncuları ve karakterleri!
YÜZ YÜZE OYUNCULARI
CİNO (BİRKAN SOKULLU)
Cihangir Bilir’in, nam-ı diğer Cino’nun, polis olan babası Kemal Bilir, gizli görevdeyken bir iftira sonucu öldürülür. Artık tek amacı babasının masumiyetini kanıtlamak olan Cino için zor ve belalı bir hayat başlamıştır.
SELİHA (SİNEM KOBAL)
Seliha, 15 yaşındayken korkunç bir travma yaşar, aynı gece, evini terk eder ve kendine yeni bir yol çizer. Yıllarca tek başına hayat mücadelesi veren Seliha, hırsızlık masasının başına buyruk baş komiseri olur. Yaşadığı bir olay Seliha’nın hayatında yepyeni bir sayfa açacaktır.
ALEKO (TANER ÖLMEZ)
Ekibin en küçüğü, Cino’nun göz bebeği, teknoloji deyince akla gelen en yetkili isim... Çok küçük yaşta ailesini kaybeder. Sonrasında Cino sahip çıkar ona. Müzik onun her şeyidir.
TATAR (ÖZGÜR EMRE YILDIRIM)
Cino’nun en eski ve en yakın arkadaşıdır. Şiddete olan gereksiz eğilimiyle mahallede nam salmıştır. Parayı, kadınları ve silahları sever.. Tatar’ın bu özelliğinin başını sokacağı en son bela aşk olacaktır.
ZEYNEP (ECE ÇEŞMİOĞLU)
Hırsızlık masasının güzel komiseri Zeynep, Seliha sayesinde hayatının aşkı Ali’yle tanışmış, evlenmek üzeredir. Yaşadığı acı olay onun da hayatında bambaşka bir yola girmesine sebep olur.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün