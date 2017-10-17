Yüz Yüze dizisi oyuncuları kimler? İşte kadro

Tims & B’nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmenliğini Osman Taşçı’nın yaptığı, senaryosunu ise Ethem Özışık’ın kaleme aldığı Yüz Yüze dizisi tanıtım fragmanlarıyla ilgi uyandırdı. Sinem Kobal’ın baş komiser Seliha’yı, yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu’nun ise babasının masumiyetini kanıtlamak isteyen Cihangir’i canlandıracağı Yüz Yüze’nin oyuncu kadrosu ağırlıklı olarak genç isimlerde oluşuyor. İşte Yüz Yüze dizisi oyuncuları ve karakterleri!

YÜZ YÜZE OYUNCULARI







CİNO (BİRKAN SOKULLU)

Cihangir Bilir’in, nam-ı diğer Cino’nun, polis olan babası Kemal Bilir, gizli görevdeyken bir iftira sonucu öldürülür. Artık tek amacı babasının masumiyetini kanıtlamak olan Cino için zor ve belalı bir hayat başlamıştır.



SELİHA (SİNEM KOBAL)

Seliha, 15 yaşındayken korkunç bir travma yaşar, aynı gece, evini terk eder ve kendine yeni bir yol çizer. Yıllarca tek başına hayat mücadelesi veren Seliha, hırsızlık masasının başına buyruk baş komiseri olur. Yaşadığı bir olay Seliha’nın hayatında yepyeni bir sayfa açacaktır.





ALEKO (TANER ÖLMEZ)

Ekibin en küçüğü, Cino’nun göz bebeği, teknoloji deyince akla gelen en yetkili isim... Çok küçük yaşta ailesini kaybeder. Sonrasında Cino sahip çıkar ona. Müzik onun her şeyidir.





TATAR (ÖZGÜR EMRE YILDIRIM)

Cino’nun en eski ve en yakın arkadaşıdır. Şiddete olan gereksiz eğilimiyle mahallede nam salmıştır. Parayı, kadınları ve silahları sever.. Tatar’ın bu özelliğinin başını sokacağı en son bela aşk olacaktır.





ZEYNEP (ECE ÇEŞMİOĞLU)

Hırsızlık masasının güzel komiseri Zeynep, Seliha sayesinde hayatının aşkı Ali’yle tanışmış, evlenmek üzeredir. Yaşadığı acı olay onun da hayatında bambaşka bir yola girmesine sebep olur.