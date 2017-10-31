Yüz Yüze dizisi final mi yapacak?

Henüz iki bölümü yayınlanan Yüz Yüze’nin akıbeti merak konusu oldu. Yayın akışında yeni bölüm yerine talk show programı Güldür Güldür Show’a yer verilmesi ‘bitiyor’ iddialarını da beraberinde getirdi. Dizi oyuncularından veya yapım şirketinden bir açıklama gelmedi ancak Posta Gazetesi yazarı Mesut Yar da final iddiasını köşesine taşıdı.



Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Yüz Yüze Bir Veda Yaşanabilir" başlıklı yazısı şöyle:



"Kendi adıma üzüldüm.



Yüz Yüze (Show TV) ikinci bölümünde de çoklu bir polisiye ve aşk dizisi olarak ritmini kaybetmeden devam etti. Ama reyting listelerinde deyim yerindeyse ağır bir hüsrana imza attı. Bir dizinin neden izlenmediği, bir diğerinin nasıl izlendiği konusunda birden çok neden var. Ama bazen nedenlerin hiçbirinin oluşmadığı sıra dışı durumlarla da karşılaşıyoruz. Buna 'piyangonun isabet etmesi' de diyebiliriz ama bu isabetin sonucunda 'mutluluk' olmadığı kesin.

Gidişat böyle sürerse perşembeye veda edecek ilk iş ortaya çıkmış demektir. Hele ki sete giren 'Vatanım Şensin' vizyona da aynı hızla girerse!"