Yüz Yüze 2. bölüm 2. fragmanında heyecanlandıran yakınlaşma

Yüz Yüze dizisinin yeni bölüm fragmanları ekranlarda dönmeye başladı, her 2 tanıtımdaki görüntüler de merak uyandırdı! Birkan Sokullu ve Sinem Kobal’ın başrollerini paylaştığı Yüz Yüze’nin 2. bölüm ilk fragmanında Seliha’nın çete üyeleriyle tanıştığı, Cino ve Seliha’nın birbirini tanımaya başladığı görülürken; 2. Fragmanda Seliha ve Cino’nun dertleştiği ve giderek birbirinden etkilendiği tanıtımda Tatar’ın, Cino’yu Seliha için uyardığı sahneler kafalarda soru işareti bıraktı. İlk bölümü sosyal medyaya da konu olan Yüz Yüze 26 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Show TV'de!
İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cihangir (Cino), Surdibi’nde büyümüş, hayatı kurallarına göre yaşaması gerektiğini küçük yaşta öğrenmiş otuzlu yaşlarında bir çiçekçidir. Çiçekçi durumun görünen yüzü. Can yoldaşları; psikopat Tatar, teknoloji ve müzik uzmanı Aleko, has delikanlı “Molla” Yunus ve direksiyon başında adrenalin arttıran Mustafa ile birlikte, akşamları bambaşka bir dünyaya açılırlar. Cino, ölen babasının aslında iftiraya kurban gittiğini öğrendiğinde intikam yemini eder ve dostları da onunla yürümeye ant içer. Seliha; hırsızlık masasının güzel, gözü pek başkomiseri… En yakınları Zeynep ve Ali’yi tanıştırdıktan sonra ikili birbirine aşık olur. Her şeyin başladığı o gün, Ali ve Zeynep’in nişanı vardır. Ali bir iş için bankaya gider. Cino’lar da o gün bankadaki bir kasayı patlatacaktır. Bankaya girdiklerinde işler ters gider ve herkesin hayatı sonsuza kadar değişir. Seliha yaşananların peşini bırakmamaya yemin eder. Kim olduklarını bilmeden Cino’ların peşine düşer. İz sürerken Cino ile tanışır. Burun buruna, birbirinin peşinde iki insan artık aşkla ve intikamla sınanacaktır.
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