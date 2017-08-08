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    Yüz nakilli Recep Sert patron oldu...

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 12:30Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 12:54

    Bursa'da temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yüz-çene nakli yapıldıktan sonra hastanede tanıştığı Esma Akyurt ile evlenen Recep Sert, eşiyle birlikte İnegölde kafe açtı.

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    • Türkiye onu yüz nakliyle tanıdı... Artık kendi işinin patronu
    • Türkiye onu yüz nakliyle tanıdı... Artık kendi işinin patronu
    • Türkiye onu yüz nakliyle tanıdı... Artık kendi işinin patronu
    • Türkiye onu yüz nakliyle tanıdı... Artık kendi işinin patronu

    İnegöl İlçesi’nde temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert’e 18 Temmuz 2013 tarihinde, Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapılmıştı. Beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist 43 yaşındaki Andrzej Kucza’nın yüz ve çenesi, Sert’e, başarılı bir operasyonla nakledilmişti.

    Türkiye’de yüz naklinde 5’inci, çene naklinde ise ilk olan Recep Sert, Akdeniz Üniversitesi’nde uzun süre tedavisi sırasında, bu hastanede çalışıp böbrek nakli olan ablasına refakat eden Esma Akyurt ile tanıştı. Arkadaşlık kısa sürede aşka dönüşünce Recep Sert ile Esma Akyurt ile 21 Aralık 2014 tarihinde İnegöl’de evlendi. Recep Sert düğünden bir süre sonra, İnegöl Belediyesi tarafından taşeron firma üzerinden işe alındı. Çiftin dünyaya gelen ve Hila Emine adını verdikleri kızları geçen 26 Ocak tarihinde bir yaşını doldurdu.

    AK PARTİLİ VEKİL AÇTI

    Recep Sertin eşinin adını verdiği İnegöl Mimar Sinan Bulvarı üzerindeki Esma Waffle Kafe, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin tarafından hizmete açıldı. Açılışa Belediye Başkan Yardımcısı Gülhan Şahin, AK Parti Yönetim kurulu üyeleri ile davetliler katıldı.

    Açılışta Recep Sert'in eşi Esma Sert, "Eşimle beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Milletvekilimize ve protokol üyelerine teşekkür ediyorum. Eşimle zor süreçler geçirdik. Ama çok şükür Allaha bu günleri bize nasip etti. Hayalimizde böyle bir kafe açmak vardı. Allah nasip etti" dedi.

    Recep Sert ise, açılışa katılanlara teşekkür ederek "Güzel bir hayat yaşıyoruz. Her şey istediğimiz gibi gidiyor" diye konuştu.

    ’SİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

    AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin  "Bizde çok güzel bir söz vardır; ’mutluluklar paylaştıkça çoğalır, acılar paylaştıkça azalır.’ Recep bizim için çok özel bir insan. Yaklaşık 4 yıllık süreçte tüm Türkiye onu takip ediyor. Tıp dünyası onu takip ediyor. Recepe destek veren, yanında olan eşi Esma Serti yürekten kutluyorum. Esma ve Recep bu işyerinden ekonomik kazanç elde edeceklerdir. Bereketli helal kazançlar diliyorum. Sizleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

    Yüz nakilli Recep Sert patron oldu...

    Etiketler: Recep Sert , Esma Sert , İnegöl , bursa
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