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    Yüz filtreleri Instagram canlı yayınına geldi!

    Hürriyet Haber
    22.09.2017 - 08:46 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 08:46

    Instagram, canlı videolarda yüz filtrelerini kullanıma sunacağını duyurdu. Artık, kamerada bulunan bütün yüz filtreleri Instagram kullanıcılarına daha eğlenceli anlar yaşatmaya yardımcı olmak için canlı yayınlarda da kullanılabilecek.

    İnsanlar, yüzlerine parıltılı yıldızlar ekleyerek, kedi yavrusu veya tavşan gibi davranarak, yani istedikleri şekilde arkadaşlarıyla ve takipçileriyle anında filtrelerle oynayabilecek. Yüz filtreleri canlı yayın sırasında veya yayına başlamadan önce seçilebilecek. 

    Canlı videolarda yüz filtrelerini kullanmak için, yayından önce veya yayın esnasında sağ alt köşedeki yüz simgesine dokunmak yeterli. Yeni bir görünüşe göz atmak istenildiğinde filtreye dokunup, istenilen tüm filtrelerle denemeler yapmak mümkün. 

    Yüz filtreleri Instagram canlı yayınına geldi

    Bu gelişmeyle birlikte, bu haftaya özel yayınlanacak filtreyle beraber tüm yüz filtreleri artık canlı yayınlarda kullanılabilecek. Canlı videolara özel yeni güneş gözlüğü yüz filtresinin merceklerine yansıyan görüntüyü değiştirmek için dokunmak yeterli olacak.

    Etiketler: instagram , uygulama , filtre
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