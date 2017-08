Yüz felci geçirten 5 İngiliz komedi filmi

1- All or Nothing, 2002

Klasik ve kibar bir İngiliz olan Phil ve hayatından oldukça sıkılan eşi Penny, başlarından geçen garip bir trajedi sonrası bekledikleri harekete kavuşurlar. İşe yaramaz çocuklarıyla tekrar bağları güçlenir ve bu arada komedi hızlanarak artar. Yönetmen koltuğunda Mike Leigh’in de olduğu düşünülürse bu film kaçmaz.

2- Cashback, 2006

İlk olarak kısa film olarak çekilen ve Oscar adaylığı kazanan filmin yönetmeni Sean Ellis. Uykusuzluk problemiyle cebelleşen bir öğrencinin çalışmaya başladığı süpermarkette insanları tanıdıkça şenlenen hayatını izlemek isterseniz, çok doğru yaparsınız.

3- Trash, 2014

Başlarını belaya sokma konusunda uzmanlaşmış 3 gencin çöpten buldukları bir cüzdanla karışan hayatları size fazlaca kahkaha vaadediyor. Bu koşturmaca içinde polislerden evsizlere kadar bir sürü karakteri peşlerine düşüren gençleri izlerken Martin Sheen’in performansına da hayran kalacaksınız.

4- What We Did on Our Holiday, 2014

Boşanıyor olduklarını kimseye belli etmemeye çalışan bir çiftin, aileleri ve çocukları ile çıktıkları eğlenceli bir yolculuğun hikayesinde oyuncular Rosamund Pike, Billy Connolly ve David Tennant evinize neşe getirecekler. Tam bir İngiliz komedisi olan filmi tavsiye ederiz.

5- Frequently Asked Questions About Time Travel, 2009

Zaman yolculuğuyla ilgili merakınız varsa sıradan bir İngiliz barında otururken zaman içinde kaybolan 3 gencin komik hikayesini çok seveceksiniz. Başarılı senaryosu sayesinde bu filmi tekrar tekrar izlemek isteyebilirsiniz. Her defasında aynı şekilde eğleneceksiniz. Bize güvenin.