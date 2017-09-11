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    Yüz binlerce Katalan Barcelona sokaklarında

    Hürriyet Haber
    11.09.2017 - 22:54 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 22:54

    Katalonya İspanya’dan ayrılmak için 1 Ekim’de referandum kararı alırken, dün Diada Ulusal Günü için yüz binlerce Katalan Barcelona sokaklarına çıktı.

    Halk oylamasının 3 hafta öncesine denk gelen kutlamalar, güç gösterisi olarak nitelendiriliyor. Kamuoyu yoklamaları, referandumun yapılması halinde, bağımsızlık kararının çıkacağını öngörüyor. Kendi dilleri ve gelenekleriyle Katalanlar önemli ölçüde özerkliğe sahip ancak İspanya’nın en zengin bu bölgesi Madrid yönetimine çok fazla vergi ödendiğini düşünüyor. 2008’de yaşanan ekonomik kriz ve bugüne yansıyan etkileri de Katalonya’da bağımsızlık yanlısı havayı güçlendirdi. İspanya Veraset Savaşı sırasında 1714’te Barcelona’nın bağımsızlığı kaybetme nedeniyle Katalonya’da her yıl 11 Eylül’de anma günü düzenleniyor.

    Etiketler: Katalonya , Barcelona , gazetehaberleri
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