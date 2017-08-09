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    Yüz binlerce dolar yastıktan çıktı! Polis şaşkına döndü

    AA
    09 Ağustos 2017 - 12:48Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 13:40

    İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Ege Bölgesi'ndeki yeni yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan çiftin, örgüte ait 442 bin 15 doları yastık içerisinde sakladıkları tespit edildi.

    İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ege Bölgesi'nde "Altın Şehir" adı altında yeni yapılanmaya giden örgütün faaliyetlerine ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla örgütün Ege Bölgesindeki faaliyetlerini organize ettiği belirtilen H.K. (41) ve eşi M.K. da gözaltına alındı. 

    Sahte pasaportla yakalandılar 

    Örgütün Ege Bölgesi'ndeki yeni yapılanmasında önemli görev üstlendiği bilgisine ulaşılan H.K'nın evindeki aramada eşi ve kendisi adına düzenlenen sahte pasaport bulundu. H.K'nın, "Altın Şehir" adı altında yeniden yapılanmaya giden örgüte yönelik 25 Temmuz'da başlatılan operasyon sonrası deşifre olduğunu düşünerek eşi ve 12 yaşındaki çocuğuyla kaçma hazırlığı yaptığı ileri sürüldü.  H.K'nın adresinde ayrıca örgütün yeni yapılanmasını deşifre edecek çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.  Zanlının adreslerinde ve üzerinde 10'a yakın cep telefonu ele geçirilmesi dikkati çekti.  Tanınmamak için sakallarını uzattığı görülen ve eşi M.K. ile Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde sorgusu devam eden H.K'nın bağlantılarının istihbarat birimlerince incelendiği kaydedildi.  Öğretmen olduğu öğrenilen H.K'nın FETÖ'nün kapatılan dershane ve eğitim kurumlarında görev yaptığı da tespit edildi. 

    Paralar yastıktan çıktı 

    Bu arada H.K'nın üzerinde ve 2 ayrı adresinde yapılan aramada, yüklü miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Aramalarda, 448 bin 468 ABD doları, 16 bin 516 lira, 765 avro ile bir miktar Suudi Arabistan riyali bulundu. Ele geçirilen 442 bin 15 ABD doların ise H.K'nın evindeki bir yastığın içerisine tülbente sarılarak gizlendiği görüldü. Ekipler ayrıca diğer zanlılar B.G, E.U. ve M.E'nin evlerinde ise FETÖ tutuklularına ulaştırılmak üzere toplandığı tespit edilen 4 bin 365 lira ele geçirdi. 

    Etiketler: FETÖ , izmir , yastık , PARA , himmet
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