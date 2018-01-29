Yuvaya döndüler

Erzurum Müzesi’nden çalınan milattan önce 2 bin yılına ait ‘Dağ Keçisi’ ve İskoçya’nın Edinburg kentinde ele geçirilen, milattan önce 4. yüzyıla ait ‘Altın Taç’, geçtiğimiz günlerde doğdukları topraklara geri döndü. Tanıtım törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Dağ Keçisi Figürü’nün gelmesiyle birlikte Türkiye’nin beklediği eser sayısının 55’e düştüğünü söyleyerek, “Hafiye gibi eserlerimizin peşine takılıyoruz” dedi. Bakan Numan Kurtulmuş, törende şunları söyledi:

“Ne yazık ki bazı ülkeler, önemli bir kısmı da sanata değer verdiğini zannettiğimiz ülkelerde, kaçırılan eserler koca koca müzelerde sanat galerilerinde sergileniyor. Dünyanın büyük müzelerinin hemen hemen tamamında, İngiltere’de, Fransa’da, Almanya’da, ABD’de Türkiye’den kaçırılmış olan çok sayıda eserin var olduğunu biliyoruz. Bugünkü törenin esas amacı da eserlerimize sahip çıktığımızı bütün dünyaya, cümle aleme göstermektir. Hafiye gibi eserlerimizin peşine takılıyoruz. Bunlarla ilgili tüm süreçleri ciddi bir şekilde takip ediyor, listemizdeki eserleri Türkiye’ye getiriyoruz. Bugün de son derece önemli iki eserimizi yeniden Türkiye’deki müzeye kazandırıyor, birikimimizi bütün dünya ile paylaşıyoruz.”

MÜZEYE TESLİM

Millattan önce 2 binin sonunda tarihlenen bronzdan yapılmış ‘Dağ Keçisi Figürü’, Türkiye’ye getirilmesinin ardından Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne teslim edildi. Erzurum Müzesi’nden çalındıktan sonra İnterpol’ün uluslararası çalıntı sanat eserleri veri tabanı üzerinden dünya genelinde araştırılan eser, Alman ve Fransız polisi tarafından Fransa’da tespit edildi. Kültür Bakanlığı tarafından eserin Türkiye’den çalındığına dair belge ve kanıtların gönderilmesi sonrasında geçtiğimiz yıl sonunda ‘Dağ Keçisi Figürü’ Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından teslim alındı. Milattan önce 4. yüzyılda tarihlenen ‘Altın Taç’ın ise Anadolu’da eski Karya bölgesine ait bir eser olduğu tahmin ediliyor. Eserin, varlıklı bir kişiye ait mezara ölü hediyesi olarak bırakıldığı düşünülüyor. ‘Altın Taç’ın en yakın örneği Bodrum Sualtı Müzesi’nde sergilenen Prenses Ada’ya ait altın taç. 2010 yılında İskoçya’nın Edinburg kentinde 3 Türk vatandaşı üzerinde ele geçirilen tarihi eserin mülkiyeti, uzun süren mahkeme sürecinin ardından geçtiğimiz yıl sonunda davalının hak talebini geri çekmesi üzerine Türkiye’ye verildi. ‘Altın Taç’ Genel Müdür Yalçın Kurt başkanlığındaki heyetle Edinburg’dan alınarak Türkiye’ye getirildi.