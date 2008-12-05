Yuvana hoşgeldin Sadi Hocam

Futbolcu yetiştireceğim diye, kendini yiyen adam,
Bu uğurda, saçlarını döken adam,
Bizlere hayat kazandıran adam,
Kadir Esaspehlivan yazıyor
Ben 43 yaşındayım, O kaç yaşında bilemiyorum. Ama tek bildiğim ufacık çocukken bizi mahalle aralarından toplayıp Hacıkasım mahallesindeki Trabzonspor kulübü futbol sahasına götürürdü. Orada bizlere antrenman yaptırırdı. Kötü top oynasak bile kimseyi bırakmaz, Trabzonspor olmazsa başka takımlara götürürdü. Nitekim beni de İdman Ocağı spor kulübüne verdi. 10. yaşımda bütün hayatım değişti. Orada da Trabzon’un futboluna yön veren antrenörlerden Çok değerli Turgut Özdemir hocamızın elinde yoğrulduk, deyim yerindeyse adam olduk, futbolcu olduk, antrenör olduk, Beden Eğitimi Öğretmeni olduk, Spor yazarı olduk, gazeteci olduk, gazete genel müdürü olduk. Ve en önemlisi yok olmadık.
Sizler sayesinde yok olmadık.
Binlerce teşekkür sizlere.
Binlerce teşekkür Sadi Tekelioğlu.
Binlerce teşekkür Turgut Özdemir.
Adını bilmediğim ama Türk Gençliğine sahip çıkan altyapı antrenörlerine
Binlerce teşekkürler.