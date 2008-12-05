Yuvana hoşgeldin Sadi Hocam

Futbolcu yetiştireceğim diye, kendini yiyen adam,

Bu uğurda, saçlarını döken adam,

Bizlere hayat kazandıran adam,

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Yuvana hoş geldin Sadi hocam.Nice isimler kazandırdın Türk futboluna,Hami’sinden Lemi’sine, Hamdi’sinden Turgut’unaYağmur çamur demedin, nice gence hayat verdin,Saçını başını yoldun, bir of bile demedin.Sen olmasaydın, biz nerede olurduk bilmem.İyi ki tutmuşsun zamanında elimizden,Şimdi bak görüyor musun bizi bir yerden?Kimimiz Genç Milli takımın başında,Kimimiz amatör takımların altyapısında,Kimimiz Beden Eğitimi Öğretmeni olmuş,Görüyor musun çoğumuz senin yolunda.Sana binlerce teşekkür ederiz. Tuttuğun altın olsun deriz.Yine Türk Futboluna nice yıldızlar kazandıracaksın eminiz.Sana gönül dolusu başarılar dileriz.



Ben 43 yaşındayım, O kaç yaşında bilemiyorum. Ama tek bildiğim ufacık çocukken bizi mahalle aralarından toplayıp Hacıkasım mahallesindeki Trabzonspor kulübü futbol sahasına götürürdü. Orada bizlere antrenman yaptırırdı. Kötü top oynasak bile kimseyi bırakmaz, Trabzonspor olmazsa başka takımlara götürürdü. Nitekim beni de İdman Ocağı spor kulübüne verdi. 10. yaşımda bütün hayatım değişti. Orada da Trabzon’un futboluna yön veren antrenörlerden Çok değerli Turgut Özdemir hocamızın elinde yoğrulduk, deyim yerindeyse adam olduk, futbolcu olduk, antrenör olduk, Beden Eğitimi Öğretmeni olduk, Spor yazarı olduk, gazeteci olduk, gazete genel müdürü olduk. Ve en önemlisi yok olmadık.

Sizler sayesinde yok olmadık.

Binlerce teşekkür sizlere.

Binlerce teşekkür Sadi Tekelioğlu.

Binlerce teşekkür Turgut Özdemir.

Adını bilmediğim ama Türk Gençliğine sahip çıkan altyapı antrenörlerine

Binlerce teşekkürler.