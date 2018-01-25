Yuvamdaki Düşman'ın Olcay'ı Nebahat Çehre hakkında merak edilenler

Yer aldığı her projeyle adından söz ettiren Nebahat Çehre, 15 Mart 1944’te Samsun’da doğdu. 1960 yılında Türkiye güzeli seçildi. Sahneye ilk defa İstanbul şehir tiyatrolarının çocuk bölümünde çıktı. İlk sinema filmi 1961 yapımı ‘Yaban Gülü’dür. Nebahat Çehre’nin çıkışını sağlayan ilk önemli çalışması, 1962 yılında Türker İnanoğlu’nun yaptığı ‘Kanun Kanundur’ filmidir. Sanatçı, 1965 yılından itibaren, yazar, yönetmen ve oyuncu Yılmaz Güney ile birlikte kamera karşısına geçmiştir. ‘Seyit Han’ en önemli filmlerinden biridir. 1975 yılında sinemayı bırakan Nebahat Çehre, 1985’de yeniden sinemaya döndü.. 2000‘li yıllarda dizi sektörünün gelişmesiyle Çehre, ‘Haziran Gecesi, Candan Öte, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Kara Para Aşk’ ile ekranlarda fırtınalar estirmiştir.



OLCAY (NEBAHAT ÇEHRE)



Altmışlı yaşların ortalarında, alımlı ve zeki bir kadındır. Varlıklı, aristokrat bir aileden gelmektedir. Eşi Mehmet Ethem Çifthanlı öldükten sonra, hem ailenin hem de şirketin başına o geçmiştir. Uzun yıllar şirketi yönetmiştir. Otoriter ve ailesine bağlıdır ve bu yüzden çok kontrolcüdür. Çocukları onun her şeyidir. Özellikle biricik kızı Nil’e, küçükken yaşadığı talihsiz bir olaydan ötürü çok düşkündür.