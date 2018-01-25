Yuvamdaki Düşman'ın Ceren'i Ece Çeşmioğlu kimdir, kaç yaşında?

Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 tarihinde dünyaya geldi. Oyunculuk hayatına Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrollerin paylaştığı 2002 yapımı Çocuklar Duymasın dizisiyle adım attı. Asıl çıkışını İki Aile dizisindeki Ceren rolüyle yapan Ece Çeşmioğlu, bu dizi ardından sırayla şu dizilerin kadrosunda yer aldı:



Eyvah Halam (2008) - Asya

Firar (2011-2012) - Bahar [2]

Öyle Bir Geçer Zaman ki (2012-2013) - Ayça

Yaz'ın Öyküsü (2015) - Yaz [3]

Kalbim Yangın Yeri (2016) - Sevda Günsoy

Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016-) - Atike Sultan

Yüz Yüze (2017) - Zeynep

CEREN (ECE ÇEŞMİOĞLU)



Yirmi yedi yaşında, oldukça güzel bir kadındır. Her zaman dış görünümüne, kıyafetlerine dikkat eder. Fakir bir ailede doğup büyümüş, hırslarıyla o aileden kurtulmuş, geçmişini silmek için ismini bile değiştirmiştir. Ruh sağlığı küçük yaşlarda bozulmuş ve ilerlemiştir. Çok zekidir. Bencil ve hırslıdır, istediğini elde etmek için göze alamayacağı şey yoktur! En büyük hayali kaybettiklerini geri almaktır.