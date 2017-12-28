Yuvamdaki Düşman oyuncuları kimlerdir? Dizinin konusu nedir?

Yuvamdaki Düşman oyuncuları dizi henüz başlamadan önce araştırılmaya başlandı. Pamir Pekin, Aslı Tandoğan, Nebahat Çehre gibi isimlerin yer aldığı Yuvamdaki Düşman dizisinin konusu kadar oyuncuları da merak ediliyor. İşte, Yuvamdaki Düşman oyuncuları ve dizinin konusu hakkında detaylı bilgiler

YUVAMDAKİ DÜŞMAN OYUNCULARI

Pamir Pekin

Oyuncu 31 Mayıs 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Ekonometri bölümünden mezun oldu. Bir süre modellik yaparak reklam filmlerinde oynadı. Oyunculuğa ilk adımını 2007'de Komiser Nevzat dizisi ile attı. Hülya Avşar'ın A Benim Akılsızım şarkısına çekilen klipte rol aldı. Art arda dizilerde rol alan oyuncu, 2016 yazı itibarıyla " Gülümse Yeter "dizisinde, 2017 yılı itibarıyla Hayat Şarkısı ve Tutsak dizilerinde rol almıştır.

Aslı Tandoğan

Aslı Tandoğan 2 Nisan 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı arp bölümünden mezun olmuştur. 2002 yılında "Gülüm" adlı dizisiyle oyunculuğa başladı.2005 yılında ilgiyle izlenen "Aşka Sürgün" dizisinde 'Dilan Şahvar' karakteriyle yıldızı parladı.2007 yılında "Kabadayı" adlı sinema filminde Kenan İmirzalıoğlu ile başrol paylaştı. Ayrıca Dudaktan Kalbe'de Kınalı Yapıncak Lamia rolünü almıştır.Star TV'de yayınlanan Behzat Ç. adlı dizide oynamıştır. Daha sonra Fox TV'de yayınlanan Zehirli Sarmaşık dizisinde başrol oynamıştır. Leyla ile Mecnun dizisinde ise konuk oyuncu olarak "Bizans Prensesi Elenor" karakterini canlandırmıştır.2013 yılında "A.Ş.K" dizisinde Şebnem'i canlandırdı. Daha sonra ise 2014 yılında sinemalara giren "Kendime İyi Bak" isimli sinema filminde "Begüm" karakterini canlandırmıştır. Aslı Tandoğan, son olarka Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Gevherhan Sultan karakterine can vermiştir.

Ece Çeşmioğlu

26 Kasım 1990 tarihinde dünyaya gelen Ece Çeşmioğlu, oyunculuk hayatına 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisiyle adım atmıştır. Fakat asıl olarak İki Aile dizisindeki Ceren rolüyle tanınmıştır. Çeşmioğlu'nun son rol aldığı proje Yüz Yüze olmuştur.

Nebahat Çehre

Nebahat Çehre, 15 Mart 1944 tarihinde Samsun'da dört çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Ailenin tek kızı olan Çehre anne tarafından Laz, baba tarafından ise Gürcü kökenlidir. Beş yaşındayken ailesi İstanbul'a göç eden Çehre, 15 yaşındayken "Türkiye güzeli" seçilmiştir, fotomodellik ve mankenlik yaparken gelen teklifler üzerine 1961'de Yaban Gülüm filmi ile ilk sinema deneyimini yaşadı. 1964 yılında Yılmaz Güney'le tanışarak Kamalı Zeybek filmde rol aldı ve Çehre, 30 Ocak 1967 tarihinde Yılmaz Güney'le evlenmiş, kendi deyimiyle "Ülke meselelerinden yaşama bakışına kadar her türlü konuda bakış açısı kazanmasında Yılmaz Güney’in katkısı oldu. O zamanlar ayakları yere basmayan genç kız, yani ben işin ciddiyetini Yılmaz’dan öğrendim" diyerek Güney'in deneyimlerinden çok şey öğrendiğini belirtmiştir. Bir süre sinemadan uzak kalan Çehre, Güney'den boşanınca tekrar kamera önüne çıktı. İkinci evliliğinin ardından sahne hayatına ara vermiş, ikinci eşinden ayrıldıktan sonra televizyon dizilerinde rol almıştır. Çehre'nin "Büklüm Büklüm" adını taşıyan bir de şarkısı bulunmaktadır. Bestesi Sezen Aksu'ya ait olan şarkı için Çehre, "1980'de sevgili Sezen Aksu'nun bir şarkısını yorumladım. Yaptığım albüm ve söylediğim şarkı listelerde birinci sıraya yerleşti." demiştir.

Pelin Öztekin

1987 yılında İzmit’te doğdu. Babası ünlü tiyatrocu Rasim Öztekin’dir. İlk ve ortaöğretimini İstanbul Fenerbahçe’de bulunan Nurettin Teksan okulunda tamamlamıştır. Liseyi de Fenerbahçe Lisesi’nde okumuştur.

Lisenin ardından 2005 yılında “Hayat Bilgisi” TV dizisinde ilk televizyon dizisine rol almıştır. 2006 yılında BKM Mutfak oyuncu kadrosuna katılmıştır. Atölyedeki eğitim sürecinde yeniden başlayan Bir Demet Tiyatro da birçok rol almıştır.

2007 yılında Haldun Dormen'in yazıp yönettiği “Hisseli Harikalar Kumpanyası” nda Şebnem karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkmıştır.

2012 yılında ekranlara gelen “Benzemez Kimse Sana” isimli yarışma programına yarışmacı olarak katılmıştır.

20 Mart 2014 tarihinde mide ameliyatı geçirip 6 ayda 153 kilodan 100 kiloya düşen oyuncu Pelin Öztekin, 2015 yılında da şubat ayında 25 kilo daha verip 75 kiloya indi.

Hakan Dinçkol

Hakan Dinçkol, 1981 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Eğitimini Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nde tamamlamıştır.

Oyuncu olmaya karar verdikten sonra ekranlara ilk kez reklam filmleri ile çıkan Hakan Dinçkol reklam filmlerinde oynamıştr.

Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı Asla Vazgeçmem dizisi ile yaşamış, ardından Altınsoylar dizisinde rol almıştır.

Son olarak Fox Tv ekranlarında yayınlanan başrolü Berk Oktay ve Murat Serezli’nin paylaştığı Savaşçı dizisinin kadrosunda yer almış ve Başçavuş Turan karakterini canlandırmıştır.

Rıza Akın

Rıza Akın, 15 Eylül 1957 tarihinde Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Tiyatroyla Adana Halkevi'nde ortaokul yıllarında tanıştı (Adana'nın Tiyatro Tarihi - Doç. Nurhan Tekerek). Tiyatro için Ankara'ya taşındı. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Tiyatro yaşantısına (1969-1977) ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı. Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdürdü. 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğunu kurdu ve beş yıl oranın sanat danışmanlığını yaptı. 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan Kuartet adlı filmiyle oyunculuğa döndü. Hâlen bir ulusal televizyonda habercilik ve oyunculuk yapmaktadır.

Doğaç Yıldız

Doğaç Yıldız, 1991 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.

Genç oyuncu İki Aile dizisinde canlandırdığı Efe karakteriyle tanınmaktadır.

Gece Gündüz, Eyvah Halam ve Tatlı Hayat dizilerinde rol almıştır.

Fox Tv’de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Şehzade Kasım karakterini canlandıracaktır.

Cansu Türedi

Cansu Türedi, 1995 yılında Bursa'da doğmuştur. Eğitimini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü'nde devam ettirmektedir. Star Tv'de yayınlanan Cesur ve Güzel dizisi ile oyunculuğa ilk adımı atmıştır ve Necla karakterini canlandırmaktadır.

Sultan Köroğlu Kılıç

Sultan Köroğlu Kılıç, 1969 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Eğitimini Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nde tammalmaıştır.

2007 yılında rol aldığı Kavak Yelleri dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Adını Kalbime Yazdım, Anneler ve Kızları, Hayat Devam Ediryor, Annem Uyurken ve Karadayı dizilerinde oynamıştır.

Show Tv ekranlarında yayınlanan, başrolü Hande Erçel ve Burak Deniz’in paylaştığı Aşk Laftan Anlamaz dizisinin kadrosunda yer almakta ve Emine karakterini canlandırmaktadır.

Sinema dünyasına da adım atan Sultan Köroğlu Kılıç, Max, Çalsın Sazlar, Dabbe Cin Çarpması ve Dabbe 5: Zehr-i Cin sinema filmlerinde rol almıştır.

DİZİNİN KONUSU NEDİR?

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yuvamdaki Düşman’ın yayınlanan ilk tanıtımında dizinin entrika dolu hikayesi merak uyandırıyor. Murat (Pamir Pekin) ve Yasemin’in (Aslı Tandoğan) bebeklerinin doğumuyla taçlanan mutlu yuvası Ceren’in (Ece Çeşmioğlu) eve gelişiyle değişiyor. Yasemin ailesine olan inancını “Eşiniz yanınızdaysa, bebeğiniz kucağınızdaysa herkes sizi sevmese de olur. Yıkılmaz bir kale gibiydi benim için yuvam, temeli aşkla örülmüş!” sözleriyle açıklarken, gelecek kötü günler dizinin heyecan dolu hikayesinden ipuçları veriyor. “Bu kaçıncı başlangıç unuttum. Bu kaçıncı hayat yaşadığım başkalarına ait. Burası son durak!” sözleriyle dikkat çeken ve hayallerini gerçekleştirmek için eve giren Ceren’in bu uğurda neler yapacağı merakla bekleniyor.

Yuvamdaki Düşman; çocukluğundan beri özendiği, hayallerini kurduğu ve uğruna her şeyi göze aldığı hayata ulaşmaya bir adım kala tüm elde ettiklerini kaybeden genç bir kadının ve bu kadının hayatını yeniden kurmak için gözünü diktiği varlıklı ve mutlu bir ailenin hikayesi anlatıyor. Genç kadın yeni bebek sahibi olmuş bu aileye bakıcı olarak girip gizli planını uygulamaya koyunca neler olacak?