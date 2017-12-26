Yuvamdaki Düşman fragmanıyla merak uyandırdı – Ne zaman başlayacak?

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yuvamdaki Düşman’ın yayınlanan ilk tanıtımında dizinin entrika dolu hikayesi merak uyandırıyor. Murat (Pamir Pekin) ve Yasemin’in (Aslı Tandoğan) bebeklerinin doğumuyla taçlanan mutlu yuvası Ceren’in (Ece Çeşmioğlu) eve gelişiyle değişiyor. Yasemin ailesine olan inancını “Eşiniz yanınızdaysa, bebeğiniz kucağınızdaysa herkes sizi sevmese de olur. Yıkılmaz bir kale gibiydi benim için yuvam, temeli aşkla örülmüş!” sözleriyle açıklarken, gelecek kötü günler dizinin heyecan dolu hikayesinden ipuçları veriyor. “Bu kaçıncı başlangıç unuttum. Bu kaçıncı hayat yaşadığım başkalarına ait. Burası son durak!” sözleriyle dikkat çeken ve hayallerini gerçekleştirmek için eve giren Ceren’in bu uğurda neler yapacağı merakla bekleniyor.





Yuvamdaki Düşman; çocukluğundan beri özendiği, hayallerini kurduğu ve uğruna her şeyi göze aldığı hayata ulaşmaya bir adım kala tüm elde ettiklerini kaybeden genç bir kadının ve bu kadının hayatını yeniden kurmak için gözünü diktiği varlıklı ve mutlu bir ailenin hikayesi anlatıyor. Genç kadın yeni bebek sahibi olmuş bu aileye bakıcı olarak girip gizli planını uygulamaya koyunca neler olacak?