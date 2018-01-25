Yuvamdaki Düşman dizisinin Yasemin'i Aslı Tandoğan kimdir? Kaç yaşındadır?

Yuvamdaki Düşman dizisinin Yasemin'i Aslı Tandoğan hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran Aslı Tandoğan kimdir? Kaç yaşındadır?
DİZİDEKİ ROLÜ
Yirmi yedi yaşında güzel bir kadındır, eğitimli bir ailenin kızıdır. Eşi Murat Çifthanlı ile üniversitede okurken tanışmıştır ve hala ilk günkü gibi kocasına aşıktır. Sevecen ve yardımseverdir, dost canlısıdır, insanlara çabuk güvenir. Ailesini bir kazada kaybettikten sonra tek hayatı Murat ve kız kardeşi Tuğçe olmuştur. En büyük hayali yılladır özlemini yaşadığı bir bebek sahibi olmaktır. Kerem’in doğumuyla bu özlemine kavuşmuştur.
ASLI TANDOĞAN KİMDİR?
1979 yılında Ankara’da doğan Aslı Tandoğan, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Arp Bölümünden mezun olduktan sonra Antalya Operası’nda arpist olarak görev yaptı. Tandoğan 2002 yılında Gülüm adlı dizi ile oyunculuğa başlamıştır. Daha sonra Aşka Sürgün, Dudaktan Kalbe, Kapalıçarşı ve Aşk adlı dizilerde rol alan Aslı Tandoğan 2016 yılında Muhteşem Yüzyıl-Kösem dizisinde Genherhan Sultan karakterini canlandırmıştır. Aslı Tandoğan’ın rol aldığı ilk sinema filmi 2007 yılında Ömer Vargının yönetmenliğini yaptığı Karadayı’dır. Daha sonra 2013 yılında Behzat Ç. Ankara Yanıyor, 2014 yılında Kendine İyi Bak ve 2015 yılında Git Başımdan sinema filmlerinde rol almıştır. Aslı Tandoğan son olarak “Yuvamdaki Düşman” dizisinde Yasemin karakterini canlandırmaktadır.
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