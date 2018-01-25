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Yuvamdaki Düşman dizisinin Murat'ı Pamir Pekin kimdir? Kaç yaşındadır?

Yuvamdaki Düşman dizisinin Murat'ı Pamir Pekin kimdir sorusu birçok izleyici tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Oynadığı birçok diziyle dikkatleri çekmeyi başarmış olan başarılı oyuncu Pamir Pekin, artık Yuvamdaki Düşman dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Pamir Pekin kimdir? Kaç yaşındadır?

Hürriyet Haber
25.01.2018 - 18:10 | Son Güncelleme :

Pamir Pekin hakkında detaylar izleyiciler tarafından sorgulanmaya başlandı. Yuvamdaki Düşman dizisiyle izleyici karşısına çıkacak olan Pamir Pekin, oynadığı dizi ve filmlerle dikkat çekmeyi başarmıştı. Peki, Pamir Pekin kimdir? Kaç yaşındadır?

DİZİDEKİ ROLÜ

Çifthanlı ailesinin, şirketinin varisidir. Güçlü, zeki ve başarılı bir iş adamıdır. Yakışıklı ve kendine güvenen biridir. İyi eğitimlidir, köklü bir aileden gelir. Biricik eşi Yasemin’e, tanıdığı ilk günden beri aşıktır. Ailesine bağlıdır ve onlarla vakit geçirmeyi sever. Ailesi için her şeyi yapar. Çabuk sinirlenir. Sinirlendiği zaman hiçbir şeyi gözü görmez.

PAMİR PEKİN KİMDİR?

1979 İstanbul ‘ da dünyaya gelen Pamir Pekin, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler fakültesi Ekonometri Bölümünden Mezundur. Kariyerine üniversite yıllarında Foto modellikle başlayan Pamir, birden fazla reklam filminde yer alarak, İlk dizi deneyimi olan 2007 senesinde ''Komiser Nevzat'' dizisinde Komiser Ali karakteri ile kamera karşısına geçmiştir. Daha sonra ki yıllarda pek çok dizi ve sinema projesinde yer almıştır.

Pamir Pekin’in Oynadığı Diziler

Yuvamdaki Düşman / Murat / 2018

Tutsak / Kenan / 2017

Hayat Şarkısı / Hazer / 2016

İlişki Durumu: Karışık / Murat / 2015

Gönül İşleri / Komise Kemal / 2015

Muhteşem Yüzyıl / Elkaz Mirza / 2015

Güzel Çirkin / Serdar / 2013

Keskin Bıçak / Kemal / 2013

Lale Devri / Cansel / 2010

Havalimanı: İyi Uçuşlar / Fatih Karahan / 2008

Parmaklıklar Ardında / Mert / 2009

Vurgun / 2008

Komiser Nevzat / Komiser Ali / 2007

Pamir Pekin’in Oynadığı Filmler

Günce / Doktor Serdar / 2013

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