Yuvamdaki Düşman dizisinin Murat'ı Pamir Pekin kimdir? Kaç yaşındadır?

Pamir Pekin hakkında detaylar izleyiciler tarafından sorgulanmaya başlandı. Yuvamdaki Düşman dizisiyle izleyici karşısına çıkacak olan Pamir Pekin, oynadığı dizi ve filmlerle dikkat çekmeyi başarmıştı. Peki, Pamir Pekin kimdir? Kaç yaşındadır?
DİZİDEKİ ROLÜ
Çifthanlı ailesinin, şirketinin varisidir. Güçlü, zeki ve başarılı bir iş adamıdır. Yakışıklı ve kendine güvenen biridir. İyi eğitimlidir, köklü bir aileden gelir. Biricik eşi Yasemin’e, tanıdığı ilk günden beri aşıktır. Ailesine bağlıdır ve onlarla vakit geçirmeyi sever. Ailesi için her şeyi yapar. Çabuk sinirlenir. Sinirlendiği zaman hiçbir şeyi gözü görmez.
PAMİR PEKİN KİMDİR?
1979 İstanbul ‘ da dünyaya gelen Pamir Pekin, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler fakültesi Ekonometri Bölümünden Mezundur. Kariyerine üniversite yıllarında Foto modellikle başlayan Pamir, birden fazla reklam filminde yer alarak, İlk dizi deneyimi olan 2007 senesinde ''Komiser Nevzat'' dizisinde Komiser Ali karakteri ile kamera karşısına geçmiştir. Daha sonra ki yıllarda pek çok dizi ve sinema projesinde yer almıştır.
Pamir Pekin’in Oynadığı Diziler
Yuvamdaki Düşman / Murat / 2018
Tutsak / Kenan / 2017
Hayat Şarkısı / Hazer / 2016
İlişki Durumu: Karışık / Murat / 2015
Gönül İşleri / Komise Kemal / 2015
Muhteşem Yüzyıl / Elkaz Mirza / 2015
Güzel Çirkin / Serdar / 2013
Keskin Bıçak / Kemal / 2013
Lale Devri / Cansel / 2010
Havalimanı: İyi Uçuşlar / Fatih Karahan / 2008
Parmaklıklar Ardında / Mert / 2009
Vurgun / 2008
Komiser Nevzat / Komiser Ali / 2007
Pamir Pekin’in Oynadığı Filmler
Günce / Doktor Serdar / 2013
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