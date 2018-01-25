Yuvamdaki Düşman dizisinin 1. bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yuvamdaki Düşman dizisi psikolojik gerilim türündeki hikayesiyle izleyicilere oldukça heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşattı. Dizinin yayınlanan ilk bölümünde Yasemin’in (Aslı Tandoğan) sebep olduğu trafik kazasında Kemal’i (Çağdaş Onur Öztürk) kaybeden Ceren (Ece Çeşmioğlu) intikam yemini etti. İlk bölümün bitmesinin ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Yuvamdaki Düşman dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yuvamdaki Düşman dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

İLK BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yasemin’in (Aslı Tandoğan) sebep olduğu trafik kazasında Kemal’i (Çağdaş Onur Öztürk) kaybeden Ceren (Ece Çeşmioğlu) intikam yemini ediyor. Ceren’in “Sen benim yuvama ateş düşürdün, ben senin hayatını cehenneme çevirmeye geliyorum Yasemin! Çocuğun benim çocuğum, hayatın benim hayatım olacak!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Ceren’in gelişiyle birlikte yaklaşan fırtına derinden hissediliyor. Olcay (Nebahat Çehre) Yasemin ve Murat’ın bebek hakkındaki kararlarında söz sahibi olmak istediğinin sinyallerini verirken, Murat’ın sert tepkisiyle karşılaşıyor.

Yuvamdaki Düşman’da çocukluğundan beri özendiği, hayallerini kurduğu ve uğruna her şeyi göze aldığı hayata ulaşmaya bir adım kala tüm elde ettiklerini kaybeden genç bir kadının ve bu kadının hayatını yeniden kurmak için gözünü diktiği varlıklı ve mutlu bir ailenin hikayesi anlatılıyor. Genç kadın yeni bebek sahibi olmuş bu aileye bakıcı olarak girip gizli planını uygulamaya koyunca neler olacak?