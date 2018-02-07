Yuvamdaki Düşman 3. bölüm fragmanında soğuk rüzgarlar esiyor

Yuvamdaki Düşman’ın 3. bölüm tanıtımı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Yasemin’in ilaçlarının değiştiğini öğrendiği ve bunun için Olcay’ı suçladığı, Olcay’ın “Karının ailemize zarar vermesine izin vermeyeceğim!” sözleri dikkat çekiyor. İşte, Yuvamdaki Düşman yeni bölüm fragmanı.

Ceren, Tülin’i bertaraf ettikten sonra gözünü Yasemin’e diker. Yasemin’in yuvasını yıkmak için yapamayacağı şey yoktur. Ceren, Yasemin’in ilaçlarını değiştirerek Çifthanlı ailesine karşı onu hasta gösterecektir. Böylece Yasemin hastaneye yatırılacak ve her şey Ceren’e kalacaktır… Ama Yasemin ilaçlarının değiştirildiğini anlar ve kimin yaptığını öğrenmek için bir plan yapar. Ceren ise bu plandan habersizdir…. Acaba Ceren bu sefer kazdığı kuyuya kendisi mi düşecektir, yoksa bundan da kurtulmayı başaracak mıdır?