Yuvamdaki Düşman 2. bölüm fragmanında gerilim iyice artıyor

Show TV'nin yeni dizisi Yuvamdaki Düşman’ın 2. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Tülin’i eve davet eden Yasemin, Olcay’ın tepkisiyle karşılaşıyor. Yasemin’in misafirinin Tülin olduğunu gören Ceren’in panikle kendini gizlemeye çalıştığı anlar merak uyandırırken, Ceren’in Yasemin’e “Ben kimim biliyor musun?” diyerek saldırdığı anlar şoke edecek. İşte, Yuvamdaki Düşman 2. bölüm fragmanı.

İLK BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yuvamdaki Düşman’ın ilk bölümünde; Murat ve Yasemin Çifthanlı’nın yıllardır bekledikleri bebekleri gelmek üzeredir. O gün mutlulukla çıktıkları yol, Yasemin’in yaptığı kaza ile mahvolur. Ceren sonunda hayallerine kavuşmuş bebeğini bekliyordur. Sevdiği adam Kemal ile bebeklerini beklerken, Kemal’in ölüm haberini alır. Ceren o haberle yıkılır, her şeyini kaybeder. Yasemin ise bebeğini kaybetmemiş ama hayatının travmasını yaşıyordur. Çifthanlı ailesinin başı Olcay Çifthanlı gelini Yasemin düzelinceye kadar torunları için bir “bakıcı” almaya karar verir. Ama aldığı bu kararın hayatlarını alt üst edeceğinden habersizdir. Küllerinden yeniden doğan Ceren “bakıcı” olarak hayatlarına girişi ile artık hepsi bir bedel ödemek zorundadır…